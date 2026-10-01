Reprodução/Instagram Reação de José Leonardo, filho caçula de Virginia, chama atenção de internautas.

José Leonardo, de dois anos, filho mais novo de Virginia Fonseca e Zé Felipe, chamou atenção ao surgir confuso em um novo vídeo. No registro, publicado pela influenciadora nos Stories do Instagram nesta quarta-feira (1), o menino fica em dúvida sobre se deve ou não ir ao encontro dela, o que levantou quesitonamentos sobre a afinidade entre mãe e filho.

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Nas imagens, a influenciadora surge dentro de um carro enquanto filma o pequeno que está acompanhado de babás e funcionários em frente à mansão da família, em Goiânia. Ao se aproximar do grupo, Virginia grita: "Quem chegou? Quem?". Ao notar a presença da mãe, o menino passa a chamá-la com as mãos e ela reage: "Vem cá você!".

Na sequência, um dos funcionários tenta pegar José Leonardo pela mão para levá-lo até a influenciadora, porém, o menino resiste e pede para que o homem pare. Enquanto o menino olhava confuso na direção do veículo, Virginia insistiu. "Vem agora, vem!", pediu. "Não quer vir não? Então tá", disse a loira pouco antes de um funcionário pegar o menino no colo e levá-lo até o carro.

Na legenda da publicação, Virginia brincou sobre a situação."Não sabe o que quer", escreveu.

Apesar de a influenciadora ter levado a situação com leveza, internautas interpretaram a confusão do menino como uma possível falta de intimidade com a mãe. Em postagens que repercutiram o assunto, algumas pessoas especularam que o menino prefere a companhia das babás. "Ele não queria ficar longe da babá com quem ele é mais agarrado", ironizou um. "Gosta mais da babá do que da própria mãe! Uma triste essa Virginia", declarou outra.





Houve também quem acreditasse que o pequeno apenas não queria pisar na grama descalço."Ele não quer pisar na grama, isso sim", discordou um. "Não quis pisar na grama descalço", argumentou outra.

As especulações sobre a reação do menino também foram atreladas ao namoro com Vini Jr. e as viagens frequentes da influenciadora."O menino nem conhece a mãe. Deixou os filhos em 2 lugar para viver com Vinicius Jr. na lua de mel eterna", detonou uma. "Trocou os filhos por causa de macho", afirmou outra. "A mulher fica tão ausente na vida dos filhos que eles nem se importam", disse uma terceira usuária do Instagram.





Acidente doméstico

No final de setembro, José Leonardo preocupou Virginia após sofrer um acidente doméstico. Na ocasião, o menino tentou pular de um sofá para o outro e acabou machucando o nariz.

"José deu um susto na gente hoje, pós-almoço. Pulou de um sofá para o outro, bateu o nariz e machucou", contou Virginia nas redes sociais. A influenciadora também tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do menino: "Foi só um susto mesmo".

Posteriormente, a influenciadora atualizou o estado de saúde do pequeno e informou que, apesar de o ferimento não ter sido grave, ele precisou levar cinco pontos.