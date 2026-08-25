Reprodução/Instagram/@lito Ministério da Saúde pede inclusão de Lito Sousa em estudo experimental nos EUA.

O Ministério da Saúde pediu a inclusão do influenciador Lito Sousa em um estudo experimental nos Estados Unidos para a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara e sem cura, com a qual ele foi diagnosticado na última semana.

Segundo informações do jornalista Victor Ferreira, do Estúdio i, da Globonews, o órgão fez contato com pesquisadores da Universidade de Harvard, para solicitar a inclusão do especialista em segurança aérea em uma pesquisa sobre a doença.

Além disso, o próprio Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o secretário executivo, Adriano Massuda, estão tentando contato com pesquisadores norte-americanos para tentar viabilizar a inclusão de Lito Sousa nos estudos.

Instituto dos EUA diz que vai tentar ajudar Lito Sousa

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, Mila Seidl, nesta sexta-feira (22). Desde então, ela vem travando uma luta contra o tempo em busca de tratamentos alternativos para a condição raríssima.





Após a comoção nas redes sociais, o Broad Institute se manifestou e afirmou que está em contato com a equipe de Lito Sousa para avaliar as opções disponíveis para o criador de conteúdo. Por meio das redes sociais, a instituição informou que está avaliando o caso.







"Agradecemos a todos que entraram em contato para apoiar o @lito. Estamos em contato com a equipe dele para ajudar a avaliar as opções disponíveis", começou a instituição.

Apesar da esperança dos fãs e da família, o grupo de pesquisas destacou a gravidade da condição, que não possui cura conhecida até o momento. "A doença priônica é rara e devastadora e, por enquanto, não existem tratamentos eficazes. Estamos trabalhando arduamente para mudar isso, mas as pesquisas - incluindo os ensaios clínicos - ainda estão em estágios iniciais. Estamos avançando o mais rápido possível", completou a nota.

"Dezenas de milhares de pessoas demonstraram carinho e preocupação com o Lito. Não sabemos se poderemos ajudar, mas vamos tentar" Broad Institute







O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob?

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença priônica humana rara, neurodegenerativa, progressiva e, até o momento, sem cura. O quadro costuma começar com demência, perda de memória e tremores e, com o tempo, evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro simultaneamente.

Vale destacar que a doença é considerada rara, ou seja, existem poucos registros pelo mundo desde sua primeira notificação, nos anos 60. De acordo com um levantamento do Ministério da Saúde, de 2005 a 2021 foram registradas no Brasil 1.576 notificações de casos suspeitos da doença de Creutzfeldt-Jakob.

Entretanto, entre esse número, apenas 34% foram confirmados. Ou seja, cerca de 547 casos da doença em 16 anos.