Reprodução Instagram Beth Goulart se despede de cachorrinha após período de problemas de saúde

Beth Goulart, de 65 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (1º) para anunciar a morte de Alice, sua cachorrinha, que enfrentava problemas de saúde. A atriz compartilhou uma sequência de fotos ao lado da pet e se despediu com uma declaração emocionada.

“Dia triste para nós. Nossa amada Alice virou estrela. Ela partiu hoje pela manhã, foi iluminar o céu com sua luz. Agora sem dor, sem sofrimento, sem desconforto. Agora ela pode descansar em paz”, escreveu Beth.

Na publicação, a atriz afirmou que Alice poderá “correr livre, comer o que quiser” e brincar com outras cachorrinhas que já morreram. Beth também agradeceu pelos momentos vividos ao lado da pet e destacou o carinho que recebeu dela ao longo dos anos.

“Você nos deu tantas alegrias, tanto afeto, tanto amor. Tanta compreensão através desse seu olhar tão comunicativo e especial que só você tinha. Te amaremos para sempre, nossa pequena Alice. Até a eternidade”, declarou.

Beth ainda desejou que a cachorrinha seguisse “na luz e na paz” e encerrou a homenagem agradecendo por tudo o que viveu com ela.

Famosos prestam solidariedade

A publicação recebeu mensagens de carinho de amigos e colegas da atriz. Nicolas Prattes escreveu “Todo meu amor”, enquanto Nany People declarou: “Nossa! Meus sinceros sentimentos! Fica o grande Amor incondicional!”.

Bárbara Bruno, irmã de Beth, também deixou uma mensagem: “Todo carinho pra você minha irmã”. A ex-BBB Tia Milena escreveu “Meus sentimentos... fica bem”. Já o jornalista Luiz Bacci comentou sobre a dificuldade de lidar com a perda de animais de estimação: “A gente devia ir antes deles pra não passar por isso”.







