Cinco anos após a morte de MC Kevin, Valquiria Nascimento, conhecida como Val Negra, ainda lida com comentários nas redes sociais de pessoas que atribuem sua atual condição financeira ao dinheiro que teria sido deixado pelo filho.
Em entrevista ao influenciador Bigode Polêmico, a mãe do funkeiro rebateu as críticas e revelou que o cantor tinha apenas R$ 1,7 mil na conta bancária quando morreu, em 2021.
“[Falam] ‘Ah, mas ela conseguiu por causa do Kevin’. Vou falar uma coisa: quando o Kevin faleceu, ele deixou R$ 1,7 mil na conta. Quando o pai morre, o direito vai para os filhos. O direito não vai para a mãe ou o pai do cara, é para os filhos que ele tem”, afirmou Valquiria.
Mãe de MC Kevin conta como recomeçou
Durante a conversa, Valquiria também falou sobre a necessidade de retomar o trabalho pouco tempo depois da morte do filho. Segundo ela, a realidade financeira da família fez com que precisasse encontrar uma nova forma de sustento.
“Três dias depois eu tive que acordar e falar: ‘O que vou fazer?’. Eu comecei a trabalhar com a internet, com as ferramentas que eu tinha. Eu não trabalhava mais de empregada doméstica, as ferramentas tinham mudado”, contou.
A mãe do cantor reforçou que continua trabalhando para se manter e afirmou que sua trajetória foi construída longe de uma realidade de privilégios.
“Mas eu tive que continuar trabalhando, lutando. Assim como tenho que continuar lutando até hoje. A minha vida não tá ganha, não vim de pais ricos, vim da favela”, declarou.