Reprodução Instagram/RECORD Luiza Ambiel diz ter sido assediada por Sérgio Hondjakoff em reality show





Luiza Ambiel afirmou ter sido vítima de assédio por parte de Sérgio Hondjakoff, conhecido por interpretar Cabeção em “Malhação”, durante as gravações do reality show “Made in Japão”, exibido pela Record em 2020. Em vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira (29), a ex-participante de “A Fazenda 12” decidiu relatar o episódio para demonstrar apoio a Ana Bruna, que acusou o ator de comportamento inadequado em “A Fazenda 18”.

“Eu não posso ficar aqui quieta, deixar ela sozinha nessa”, declarou Luiza ao explicar por que resolveu tornar o caso público. Segundo ela, os dois aguardavam o início de uma prova quando Sérgio, que estava atrás dela na fila, teria encostado suas partes íntimas em seu corpo de forma proposital.

“Ele veio assim, pum, e enfiou aquilo com tudo atrás de mim. Doeu, claro, né?”, relatou. A ex-peoa contou que gritou, confrontou o ator e precisou ser contida por outras participantes.

De acordo com Luiza, a produção foi informada sobre o episódio e Sérgio acabou retirado do programa. Na época, porém, sua saída foi apresentada como uma desistência motivada por dores nas costas. “Não foi, foi por causa disso”, afirmou.

Ela explicou que não expôs a situação publicamente naquele momento porque ficou preocupada com o estado emocional do ator e com o fato de a esposa dele estar grávida. Luiza também contou que outras pessoas presentes sugeriram que ela registrasse um boletim de ocorrência, mas decidiu não seguir adiante.





Ex-peoa demonstra apoio a Ana Bruna em “A Fazenda 18”

Ao comentar o caso envolvendo Ana Bruna, Luiza disse reconhecer o desconforto relatado pela influenciadora. “Quando eu vejo ele fazer a mesma coisa aí com a Bruna, ele começa exatamente assim”, afirmou.

A ex-participante também relatou que, durante o “Made in Japão”, teria presenciado outras situações que a deixaram desconfortável e disse que colegas de confinamento chegaram a repreender Sérgio por seu comportamento.

A denúncia de Ana Bruna envolve um abraço em que, segundo ela, o ator teria encostado suas partes íntimas nela. Sérgio pediu desculpas por possíveis atitudes inadequadas, mas negou ter agido com más intenções.

Ao justificar sua manifestação, Luiza reforçou que não queria deixar a influenciadora desamparada diante da situação. “Eu não posso ficar quieta e deixar a Bruna sozinha”, concluiu.

🔥 Ana Bruna relatou desconfortos com Serginho: 'Tava excitado na piscina' Sérgio: "Peço perdão pra todas as mulheres da casa... Sou homem, tenho meus equívocos e às vezes eu erro... Não foi por mal."#AFazenda pic.twitter.com/rXSwXALvRF— Ju Nogueira (@junogueirajc) September 29, 2026







