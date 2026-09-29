Luiz Bacci voltou a criticar Anitta e Ana Paula Renault nesta última segunda-feira (28), após as duas se posicionarem sobre o fim das casas de apostas no Brasil. O jornalista acusou a cantora e a campeã do "BBB 26" de hipocrisia e questionou a relação delas com o setor, citando apresentações em eventos patrocinados e a participação no reality show da TV Globo.
Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Bacci afirmou que Anitta já se apresentou em eventos com patrocínio de casas de apostas. Ao criticar a postura da cantora, ele questionou a coerência entre eventuais compromissos comerciais com essas marcas e o posicionamento contrário às plataformas.
“Você foi hipócrita nesse seu comentário”, declarou o jornalista. Na sequência, defendeu que pessoas contrárias às apostas não deveriam aceitar dinheiro proveniente desse mercado. “Se você é contra as bets, não aceite nada que venha do dinheiro das bets”, afirmou.
Jornalista questiona prêmio de Ana Paula Renault
Bacci também direcionou as críticas a Ana Paula Renault, vencedora do "BBB 26", que defendeu o fim das plataformas de apostas. O jornalista mencionou a presença da Betano entre as patrocinadoras do reality e questionou a participação da ex-BBB em um programa que recebeu recursos publicitários do setor.
“Você acha que o dinheiro veio de onde para pagar o seu prêmio milionário?”, questionou. Em seguida, sugeriu que Ana Paula devolvesse o valor recebido ou destinasse a quantia a um hospital. A campeã recebeu R$ 5.708.712, já descontados os impostos, pela vitória na edição deste ano.
“Se é contra a bet, devolve o seu prêmio, Ana Paula Renault. Quero ver”, disparou Bacci. O jornalista também criticou o que considera uma contradição entre o discurso público das duas artistas e suas relações profissionais com marcas ligadas às apostas.
Anitta também foi alvo de críticas
Ao retomar o assunto, Bacci voltou a cobrar um posicionamento de Anitta e citou um show da cantora no Rio de Janeiro que, segundo ele, teve patrocínio de casas de apostas.
“Devolve o dinheiro do show que você fez no Rio de Janeiro na Copa, que foi patrocinado por bets”, afirmou. Para o jornalista, artistas que criticam o setor deveriam esclarecer como lidam com contratos e eventos ligados a essas empresas.