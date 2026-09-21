Reprodução/Record Serginho Hondjakoff e Murilo Dias protagonizam momento constrangedor em "A Fazenda 18".

Serginho Hondjakoff, de 42 anos, protagonizou uma situação desconfortável com o influenciador digital Murilo Dias, de 35, em "A Fazenda 18". Na manhã desta segunda-feira (21), o ator circulava apenas de cueca pela sede do reality show rural da Record, quando recebeu uma chamada do criador de conteúdo.

A situação ocorreu durante o momento em que parte dos peões tomava café da manhã. Em tom amistoso, Murilo pediu que Serginho vestisse um short."Fica andando com esse bagulho ‘balangando’ para cima e para baixo. Vá botar uma roupa, vá", começou o influenciador.

Murilo viu Serginho Cabeção 🐴 só de cueca e deu esporro nele pra colocar uma roupa,veja essa cena ! 👀 #AFazenda18 pic.twitter.com/NEtSogEmei — kancelladah (@kancellada) September 21, 2026





Na sequência, Murilo explicou que o uso do short contribuiria para a boa convivência com as mulheres da casa."Vai colocar um shortinho para ficar tranquilão", completou.

O ator reagiu com bom-humor à recomendação do colega de confinamento, soltando risadas enquanto se servia uma xícara de café. Apesar disso, a atitude de Murilo dividiu opiniões de fãs da atração que se manifestaram sobre o assunto no X (antigo Twitter).

"Gente, por favor também né… Murilo não está errado, cheio de mulher na casa e o cara andando de cueca", argumentou uma. "A pessoa fica de cueca andando pela casa e ainda tem louco falando que ele está certo", disse outro.

Houve também quem saísse em defesa de Serginho Hondjakoff, apontando perseguição e exagero por parte dos colegas de confinamento. "Cabeção ele fosse 'saradão' e tivesse um 'volumão', ele não tinha falado nada", rebateu um. "Se a questão é respeito, não deviam ficar sem camisa também", questionou outro. "Tudo que o Serginho faz ele está errado. Ser campeão não está fácil", disse um terceiro internauta.