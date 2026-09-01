Reprodução/Instagram Luiza Ambiel anuncia venda de água do seu banho.



Luiza Ambiel usou as redes sociais para compartilhar um desentendimento envolvendo a administração do condomínio onde mora. Em um vídeo publicado nesta tarde, a apresentadora contou que tentou cadastrar Alda, sua funcionária e amiga, como moradora do imóvel, mas afirma ter sido informada de que a solicitação não havia sido autorizada pela diretoria.

Segundo Luiza, a intenção é que Alda permaneça na residência durante um período em que ela estará afastada, para cuidar dos cachorros, da casa, da filha e de outros assuntos pessoais. A apresentadora afirma que ficou surpresa com a decisão e questionou o motivo de a funcionária não poder ser cadastrada.

“Faz tempo que eu tô para levar a Alda na administração para colocar ela como moradora aqui, porque eu vou me afastar por um período e preciso que ela fique aqui”, explicou.

Ainda de acordo com Luiza, a administração teria informado que a inclusão dependeria de autorização da diretoria do condomínio. Ela questionou a diferença de tratamento em relação a outras pessoas que já foram cadastradas como moradoras em seu imóvel.

“Eu já coloquei amiga da minha filha de moradora, a irmã da minha filha, o sobrinho do meu ex, e não teve problema nenhum. Mas é a segunda vez que eu vou colocar uma funcionária minha, da minha confiança, e eu não posso. Por quê? Porque ela é prestadora de serviço? Porque ela é funcionária?”, desabafou.

Durante o relato, Luiza afirmou que já teria enfrentado uma situação semelhante anteriormente, envolvendo outra funcionária, identificada por ela como Cleuzinha. Segundo a apresentadora, na ocasião, houve até registro de boletim de ocorrência e ida à delegacia.

“Fiz boletim de ocorrência, foi todo mundo para a delegacia”, contou. Luiza disse ainda que, segundo seu relato, o delegado teria conversado com o presidente do condomínio sobre o episódio.

Agora, diante do novo impasse, ela afirmou que pretende procurar novamente a polícia.

“Eu vou de novo lá na delegacia. Vou parar a minha vida e vou de novo lá com o mesmo delegado, porque é falta de respeito”, declarou.

Luiza classificou a situação como discriminatória e afirmou que não concorda com o fato de a restrição, segundo ela, atingir especificamente funcionárias ou prestadoras de serviço.

No vídeo, a apresentadora também contou que passou mal após o episódio na administração.





“Eu fiquei tão nervosa na hora que passei mal dentro do carro. A Alda ficou desesperada”, relatou.

Alda, que aparece ao lado de Luiza durante a gravação, também se manifestou sobre o caso.

“Se você não mandar na sua casa, vai mandar onde?”, questionou.

Apesar da irritação com a situação, Luiza ainda relembrou uma frase que teria dito ao deixar a administração:

“Tá para nascer um macho que vai mandar dentro da minha casa, amore”.

A apresentadora fez questão de dizer, no entanto, que a funcionária da administração que a atendeu não seria responsável pela decisão.

“A menina não tem culpa, gente. A menina é uma graça. Ela é apenas trabalhadora”, afirmou.