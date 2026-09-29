Reprodução Instagram Marido de Lexa crava que nunca participaria de reality show e explica motivo





Uma declaração do ator Ricardo Vianna, marido da cantora Lexa, voltou a repercutir nas redes sociais em meio às confusões protagonizadas por sua sogra, Darlin Ferrattry, em "A Fazenda 18", da Record. Em entrevista ao portal PLAY VIEWS, o artista afirmou que não aceitaria participar de um reality show, mesmo se recebesse um convite.

“Impossível. Nunca vão me ver dentro de um reality show e eu posso afirmar. Cazuza disse, né, ‘nunca diga nunca’, meu amor, mas eu digo nunca”, declarou o ator durante a conversa.

Ricardo explicou que não acompanha esse tipo de atração e que sua rotina profissional não combinaria com o confinamento. Segundo ele, a única edição de "Big Brother Brasil" que assistiu foi a primeira temporada do programa.

“Ficar três meses em um lugar, olhando aquilo, eu preciso trabalhar. Não que não seja um trabalho, mas é um trabalho muito diferente do que eu sou acostumado”, afirmou.

Apesar de descartar a possibilidade de participar de um reality, o ator ressaltou que apoiaria amigos interessados em entrar em uma competição desse tipo. Para ele, a experiência pode transformar a vida dos participantes, mas não corresponde ao seu perfil.





Sogra de Ricardo Vianna protagoniza confusão em reality

A declaração do ator ganhou repercussão em meio aos conflitos envolvendo Darlin Ferrattry em "A Fazenda 18". Na noite desta última segunda-feira (28), a empresária se desentendeu com Giovanna Gold durante a dinâmica “Pesando o Clima”, que provocou uma troca de acusações entre as participantes.

Durante a discussão, Giovanna atacou Darlin e afirmou que ela viveria às custas de pessoas famosas. A atriz também mencionou Lexa, dizendo que não conhecia a cantora e proferindo ofensas contra ela.

Abalada com as declarações, Darlin rebateu as críticas e defendeu a trajetória profissional da filha. A empresária relembrou o período em que Lexa ficou internada durante a gestação e a perda de Sofia, filha da cantora com Ricardo Vianna, em fevereiro de 2025.

“Minha filha ficou internada durante meses. A minha filha é uma guerreira, é trabalhadora. Você é uma suja. Lave sua boca para falar do talento da minha filha!”, declarou a peoa.

Reprodução/Record Giovanna Gold e Darlin Ferrattry em "A Fazenda 18"





Lexa defende a mãe nas redes sociais

Após a discussão, Lexa também se manifestou nas redes sociais para defender Darlin. A cantora afirmou que ninguém é obrigado a conhecer todos os participantes do programa, mas contestou as acusações de que a mãe viveria às custas de pessoas famosas.

“Minha mãe deu muito duro comigo, muito duro. Passamos por coisas dificílimas juntas. Então, muito do meu sucesso, minha mãe estava ali comigo trabalhando, dando duro”, afirmou a artista.

Ao concluir o desabafo, Lexa demonstrou apoio à mãe e destacou sua trajetória. “Mãe, você é uma guerreira, tá? Eu te amo, te amo, te amo”, declarou.







