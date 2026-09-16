Reprodução/Record Sérgio Hondjakoff em A Fazenda

Sérgio Hondjakoff se machucou na última terça-feira (15), durante uma prova em A Fazenda 18. O famoso, conhecido por seu personagem Cabeção na novela Malhação, torceu o pé em um momento em que estava desviando de obstáculos numa atividade para desbloquear a academia da casa.

Quando o acidente ocorreu, os colegas de confinamento socorreram o peão. Eduarda Braum ajudou imediatamente o ator. Logo depois, os participantes trouxeram Lucas Bissoli, ex-BBB e médico, para avaliar se havia acontecido algo grave.

Os cuidados com Sérgio foram rápidos. Trouxeram para o confinado uma bolsa de gelo e uma determinação para que ele mantivesse o pé elevado. O artista pediu também um anti-inflamatório para que as dores cessassem.

Carreira marcada por Cabeção



Reprodução/Record Sergio Hondjakoff em A Fazenda





Sergio Hondjakoff estreou na televisão em 1992, na “Escolinhazinha do Professor Raimundo”. No entanto, foi ao interpretar Cabeção em Malhação que conquistou projeção nacional. O personagem se tornou um dos mais populares da história da novela teen da TV Globo, permanecendo na trama durante seis temporadas, exibidas entre 2000 e 2005.

Após o sucesso na emissora carioca, o ator seguiu a carreira na televisão e integrou o elenco de Bela, a Feia, da Record, em 2009. Seu trabalho mais recente na TV foi em 2020, quando participou do reality show Made in Japão, também exibido pela Record.

Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

A atração estreou na última segunda-feira (14), na tela da Record. No entanto, sua estreia foi considerada morna e rendeu apenas 5,3 pontos de audiência. Nessa primeira semana, o reality show anda bem tranquilo, sem grandes movimentações.