Divulgação/Reprodução SBT Fiuk faz harmonização facial no SBT e surpreende com resultado

Fiuk surpreendeu o público ao revelar o resultado de uma harmonização facial realizada a convite do "Fofocalizando", do SBT. A transformação do cantor e ator, de 35 anos, foi exibida ao vivo nesta terça-feira (29), com imagens de antes e depois que chamaram a atenção dos apresentadores da atração. Filho de Fábio Jr., o artista aprovou o resultado e destacou especialmente as mudanças no formato do nariz.

O procedimento foi realizado pelas médicas Camila Avallone Bosso e Mariana Avallone, conhecidas pelas transformações faciais apresentadas no programa. A participação acontece em um momento em que Fiuk voltou a repercutir após falar publicamente sobre suas dificuldades financeiras.





Fiuk revela custo de vida mensal

Recentemente, em entrevista ao canal de Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, o artista revelou que seu custo de vida mensal varia entre R$ 40 mil e R$ 50 mil. Na conversa, ele contou que mora em uma casa alugada em Alphaville, na Grande São Paulo, e que suas principais fontes de renda atualmente são trabalhos publicitários e a intermediação na venda de carros.

“Tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. Agora que eu estou escalando, fazendo intermediação de vendas, que eu consigo crescer”, explicou o cantor.

Cantor coloca carros à venda

Fiuk também colocou alguns veículos à venda nos últimos meses. Entre eles estão um Fiat Uno Mille EP 1996, anunciado por R$ 54 mil, um Mercedes-Benz C 280 Sport 1995, oferecido por R$ 51 mil à vista, e uma picape Chevrolet Silverado, avaliada em R$ 250 mil.

As movimentações vieram à tona após o artista relatar que havia sido deserdado pelo pai, Fábio Jr.







