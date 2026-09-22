Reprodução Local onde helicóptero do cantor Rick foi encontrado





O helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, e outras quatro pessoas foi encontrado na manhã desta terça-feira (22), em uma área de mata em Urubici, na Serra Catarinense.





A aeronave desapareceu na tarde de segunda-feira (21) depois de perder o contato durante o trajeto entre Porto Belo (SC) e São Joaquim (SC).

As equipes seguiram trabalhando nas buscas nesta terça-feira (22) até localizar o helicóptero, por volta do meio-dia. Ao encontrar a aeronave, foi constatado que ninguém sobreviveu.

A operação contou com equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Cerca de 20 bombeiros participaram dos trabalhos. As equipes usaram veículos com tração nas quatro rodas para conseguir avançar pelo terreno da região, que tinha áreas de difícil acesso.

A FAB também enviou duas aeronaves preparadas para operações de busca e salvamento, sendo um Black Hawk (H-60) e um SC-105 Amazonas.

Os bombeiros chegaram a procurar a aeronave na região de Vacas Gordas, mas não encontraram sinais da queda. Depois, as equipes seguiram para áreas próximas a São Joaquim (SC), que era o destino do helicóptero.

O helicóptero é um Bell 430, fabricado em 2001, e tem espaço para um piloto e até sete passageiros.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero estava com a situação regular e tinha autorização para operar válida até 11 de agosto de 2027.

Helicóptero perdeu contato durante o voo

A aeronave havia decolado de Porto Belo (SC) por volta das 11h de segunda-feira, com destino a São Joaquim (SC). O trajeto deveria durar aproximadamente uma hora, mas o helicóptero não chegou ao destino.

O contato foi perdido no começo da tarde, entre 13h e 14h. Naquele momento, a região de Urubici (SC) enfrentava tempo fechado, com chuva e registros de ventos fortes.

Segundo os bombeiros, as equipes fizeram buscas em dois pontos separados por cerca de 30 quilômetros. Um deles era considerado um possível local da queda. O outro ficava na região onde havia sido registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.





Quem estava no helicóptero

Rick, cujo nome é Geraldo Antônio de Carvalho, nasceu em Monte do Carmo (TO) em 05 de dezembro de 1966. Ele se mudou ainda criança para Brasília e começou a cantar em bares da cidade aos nove anos.

O cantor ganhou projeção nacional depois de formar uma dupla com Renner na década de 1980.

Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, de 41 anos, o videomaker Paulo Soares, o piloto e um copiloto.