Reprodução/Instagram/@ricksollo1/Arquivo Pessoal Cantor Rick sofreu acidente em 2024

O cantor Rick, da dupla com Renner, embarcou em uma aeronave que desapareceu na segunda-feira (21), em Santa Catarina, de acordo com a assessoria do artista. Porém, esse não foi o primeiro incidente no estado sulista.

Rick se envolveu em um acidente de trânsito em outubro de 2024, enquanto estava dirigindo na BR-282, próximo a Águas Mornas, na Grande Florianópolis.

De acordo com a assessoria do cantor na época, ele teria sido fechado por outro veículo. Então, o cantor acabou perdendo o controle do veículo e bateu na mureta de proteção da rodovia. A batida estragou a frente do carro.





"Felizmente, o cantor não sofreu nenhum ferimento e está em casa, descansando do susto", disse em nota a dupla na ocasião.

Rick estava indo para sua casa de campo que possui em Rancho Queimado, próximo à região do acidente. No momento, havia chovido bastante e, por esse motivo, a pista estava bastante molhada.

Quem é Rick Sollo?



Reprodução/Instagram/Rick e Renner/Arquivo pessoal Cantor Rick, da dupla com Renner, já havia sofrido um acidente em Santa Catarina





Nascido em Geraldo Antônio de Carvalho , em Monte do Carmo , no Tocantins , Rick começou a cantar ainda na infância. Aos 10 anos, formou com a irmã, Dalva , a dupla Sereno & Serenata , dando os primeiros passos na música.

Na juventude, o cantor passou por outras parcerias, entre elas Luciano & Leomar e Rick & Ray , antes de formar a dupla que marcaria sua carreira. Foi ao lado de Ivair dos Reis Gonçalves , conhecido artisticamente como Renner , que Rick alcançou projeção nacional.

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Os dois foram para São Paulo com o incentivo de Zezé Di Camargo, que ajudou a aproximá-los de nomes importantes do mercado musical. Em entrevista ao canal do YouTube de André Piunti , Rick relembrou o início da trajetória profissional.

"Gravei o primeiro disco com o Renner em 1992, e em 1993 foi que realmente aconteceu, despontou, foi aquela loucura", contou.

A dupla Rick & Renner se consolidou no cenário sertanejo durante os anos 1990 e lançou músicas que se tornaram conhecidas pelo público. Ao longo da carreira, os dois também passaram por períodos de separação e retomaram a parceria em diferentes momentos.