Reprodução/Internet Genilson Araújo precisou ficar em solo durante o Bom Dia Rio

Genilson Araújo apareceu em uma situação diferente no Bom Dia Rio desta terça-feira (22). Acostumado a informar sobre a região metropolitana a bordo do Globocop, o repórter precisou permanecer em solo porque ventos de até 70 km/h impediram a decolagem do helicóptero da Globo. Durante o telejornal, ele explicou que as rajadas estavam muito fortes no nível habitual de voo e aguardava uma eventual melhora das condições meteorológicas para levantar voo.

Flávio Fachel aproveitou a mudança na rotina do colega para brincar durante a transmissão. O apresentador anunciou Genilson com uma referência à presença frequente do jornalista no helicóptero e destacou que, desta vez, ele estava no chão. “Vamos chamar o grande astro dos céus do Rio de Janeiro, que é o Genilson Araújo, que está um passarinho sem asas hoje", disse o repórter da. Em seguida, o repórter explicou as condições que impediram a operação aérea.

Genilson Araújo explica mudança no tempo

“Gente, que tempo doido. Semana passada, enfrentamos vários dias com problemas de visibilidade, teto operacional baixo. Agora temos essa entrada de frente fria, mudando completamente o cenário na cidade depois de um final de semana e segunda legais. Muita gente foi para praia", explicou Genilson Araújo.

O jornalista comparou a situação desta terça com os problemas meteorológicos enfrentados nos dias anteriores. Na semana passada, a equipe teve dificuldades relacionadas à visibilidade e ao teto operacional baixo. Depois, o Rio de Janeiro registrou um período mais favorável durante o fim de semana e a segunda-feira. A chegada de uma frente fria, porém, voltou a alterar o cenário na cidade, desta vez com ventos fortes que inviabilizaram temporariamente a saída do Globocop durante o Bom Dia Rio.

Genilson também contou que aproveitou o período de tempo mais ameno antes da mudança registrada nesta terça. Em tom descontraído, o repórter disse que chegou a colocar uma cadeira ao sol em casa. Na sequência, destacou que a primavera começava sob condições bem diferentes, com rajadas que haviam alcançado 70 km/h em uma estação instalada no Forte de Copacabana, localizado na zona sul do Rio de Janeiro.

"Pode acreditar, até eu coloquei a cadeira no sol, em casa mesmo, porque é vitamina D, faz bem para a saúde, para os hormônios. E a primavera começa hoje, desse jeito: o vento até deu uma colher de chá, mas já chegou a 70km/h em uma estação no forte de Copacabana [na zona sul]", contou.

Além das rajadas, o repórter apontou a chegada rápida de nuvens pelo quadrante sudoeste e mencionou a previsão de chuva. O principal impedimento para o voo, porém, estava nas condições encontradas na altitude usada pelo helicóptero da Globo. A equipe decidiu aguardar em solo antes de qualquer decolagem. Dessa forma, Genilson fez sua participação no telejornal sem o cenário aéreo que normalmente acompanha suas entradas ao vivo sobre o trânsito e outros acontecimentos da região metropolitana.

“Tem muita nuvem entrando rapidamente no quadrante sudoeste, além da previsão de chuva. A gente está aqui porque o vento lá em cima, no nosso nível de voo, está muito forte. Estamos aguardando um pouquinho", finalizou.