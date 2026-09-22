Reprodução/Instagram/paulo.filmk Paulo Soares

O videomaker Paulo Soares é um dos quatro ocupantes do helicóptero que desapareceu em Santa Catarina na tarde de segunda-feira (21). Além dele, estavam na aeronave o cantor Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar e o piloto, que não teve seu nome divulgado.

Pouco tempo antes de a aeronave sumir, Paulo chegou a registrar e compartilhar imagens do interior do helicóptero. O vídeo foi publicado nas redes sociais e mostra momentos da viagem ao lado de Rick e Bruno Avelar.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a aeronave teria decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim. O contato com o helicóptero foi perdido durante esse trajeto.

Na manhã desta terça-feira (22), a operações de busca pelo helicóptero entraram em uma nova fase. O Corpo de Bombeiros colocou em prática uma estratégia de alta tecnologia para tentar mapear a área e localizar os ocupantes da aeronave.

As equipes começaram a utilizar drones equipados com câmeras térmicas na vegetação fechada e sobrevoar áreas de difícil acesso por terra.

As condições meteorológicas tem dificultado o trabalho. Santa Catarina está sob alerta vermelho para temporais e chuvas fortes, e as equipes encontraram obstáculos como pontes submersas e árvores caídas. Conforme as últimas atualizações, o videomaker e os outros quatro ocupantes ainda não haviam sido localizados.

O videomaker Paulo Soares, que acompanhava Bruno Avelar e o cantor Rick, publicou registros de dentro do helicóptero antes do sumiço em SC: "Acho que nasci pra isso". 📹: Instagram https://t.co/IqcqhPfnHI — Hugo Gloss (@HugoGloss) September 22, 2026

Quem é Paulo Soares?

Paulo Soares trabalha como videomaker e estava acompanhando Rick e Bruno Avelar durante a viagem em Santa Catarina. Antes do desaparecimento, ele registrou imagens dentro do helicóptero, que posteriormente passaram a ser usadas para mostrar os últimos momentos conhecidos da viagem.

Reprodução/Instagram/paulo.filmk Paulo Soares

Os registros mostram Paulo dentro da aeronave e também momentos ao lado de Rick. As imagens foram compartilhadas pelo próprio profissional antes da perda de comunicação com o helicóptero.

A presença de Paulo na aeronave foi confirmada em comunicado publicado nas redes sociais de Bruno Avelar. Na semana passada, o profissional chegou a publicar um vídeo no SBT e mostrando um pouco de sua experiência na emissora de Silvio Santos (1930-2024).

Esposa se manifesta nas redes sociais

A esposa de Paulo, Kelly Costa, também utilizou as redes sociais para falar sobre o desaparecimento. A psicóloga que atua na área de psicanálise, compartilhou em sua conta pessoal um comunicado publicado originalmente no perfil de Bruno Avelar.

Na publicação, Kelly destacou que, até aquele momento, a família ainda não havia recebido novas informações sobre a situação.

"A aeronave em que viajavam Bruno Avelar, o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o videomaker Paulo Soares e o piloto perdeu comunicação e, neste momento, estamos acompanhando a situação de perto e aguardando novas informações. Até o momento, não há confirmação oficial de acidente envolvendo a aeronave."

O comunicado também pediu cautela na divulgação de informações sobre o caso e reforçou que familiares e amigos aguardavam informações das autoridades responsáveis.

"Pedimos cautela, responsabilidade e respeito a todos os ocupantes e aos seus familiares neste momento, principalmente para que não sejam divulgadas especulações, boatos ou informações que ainda não tenham sido oficialmente confirmadas."

Reprodução/Instagram Kelly Costa é mulher de Paulo Soares





Ao final, a publicação agradeceu o apoio recebido e pediu orações pelos ocupantes do helicóptero. Na sequência, Kelly publicou uma foto do companheiro e escreveu uma mensagem para o marido:

Você é o meu milagre, meu amor! Sua vida é um testemunho, vamos te encontrar. Kelly, esposa de Paulo Soares.







