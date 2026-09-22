Reprodução/Instagram Famosos pedem orações por cantor Rick

O desaparecimento do helicóptero que levava o cantor Rick, de 59 anos, da dupla com Renner, mobilizou amigos, familiares e inúmeros famosos nas redes sociais. Desde a tarde de segunda-feira (21), artistas têm compartilhado mensagens de apoio, pedidos de oração e feito apelos para que informações sobre a aeronave sejam repassadas às autoridades.

Rick estava a bordo do helicóptero que desapareceu em Santa Catarina. Além do sertanejo, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto, que ainda não teve seu nome divulgado para a imprensa.

Parceiro de Rick na dupla sertaneja, Renner, 54 anos, foi um dos primeiros a se manifestar publicamente. Por meio de sua conta oficial no Instagram, na noite de segunda-feira, ele publicou uma mensagem em que pedia orações e pensamentos positivos para as buscas.

O compositor ainda desejou força às equipes que trabalham na operação e reforçou o pedido para que os fãs mantenham a fé e a esperança enquanto as autoridades buscam pela aeronave.

Sertanejos se mobilizam nas redes

Assim como Renner, outros outros artistas fizeram publicações, incluindo Zé Neto, Gusttavo Lima e César Menotti.

Ao conversar com os fãs, Zé Neto confessou estar preocupado com a situação e pediu cautela na divulgação de informações, já que muitas coisas precisam ser verificadas.

O cantor, que também possui um helicóptero, comentou sobre as limitações da aeronave e levantou a possibilidade de um pouso forçado. No entanto, deixou claro que se tratava de uma hipótese e reforçou a esperança por boas notícias.

Já César Menotti e Gusttavo Lima compartilharam uma publicação pedindo ajuda de pessoas que eventualmente tenham visto alguma movimentação anormal de helicóptero na região.

Edson, da dupla com Hudson, apareceu visualmente abalado ao falar sobre a amizade dos dois, que, de acordo com ele, dura mais de três décadas. "Eu estou triste e preocupado", confessou.

Reprodução/Instagram/edsonsertanejo Edson pede orações por Rick

"Deus pode tudo. Vamos orar, pedir forças para a família, mas ão só dele e sim para todos que estão ali [...] Eu estou muito triste", acrescentou.

Além dos sertanejos, outros nomes conhecidos também se manifestaram nas redes. O influenciador Carlinhos Maia e o empresário Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, destacaram que Bruno Avelar acabou de casar e que conta com uma linda história de vida.

"Eu estou com uma sensação de que eles estão vivos, bem. É difícil falar sobre essas coisas, mas eu estou com essa sensação [...] [O Bruno é um] homem que acabou de casar, com a história linda [...] Mandando muita energia positiva para que tenham sido encontrados com vida", disse Carlinhos Maia.

Reprodução/Divulgação As buscas pelo cantor Rick continuam

Buscas continuam em Santa Catarina

Ao mesmo tempo que a mobilização cresce nas redes sociais, as equipes de resgate seguem procurando pelo helicóptero na Serra Catarinense. A operação conta com equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira. Nesta terça-feira, as buscas foram intensificadas na região, mas, até o momento, não havia confirmação oficial de que a aeronave tivesse sido localizada.

Nesta manhã, o Corpo de Bombeiros adotou uma estratégia diferente e de alta tecnologia para tentar mapear a área e localizar os ocupantes da aeronave desaparecida. Atualmente, a etapa concentra esforços na zona rural de Urubici (SC), local apontado como um dos últimos pontos de contato e sinais de celulares.

As equipes passaram a utilizar drones equipados com câmeras térmicas para varrer a vegetação fechada e sobrevoar áreas que são consideradas de difícil acesso por terra. Com esse equipamento, é possível contornar os obstáculos causados pelo terreno íngreme e pelas condições meteorológicas que atingem a Serra Catarinense.

Graças à tecnologia avançada, o equipamento é capaz de capturar o calor emitido por corpos e objetos e está sendo utilizado nas buscas na região de Urubici.

Enquanto as autoridades trabalham para encontrar a aeronave, familiares, amigos e colegas de profissão seguem pedindo orações e muita cautela com informações que não foram confirmadas.



