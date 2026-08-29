Reprodução das Redes Sociais Alberto Cowboy

O ex-bbb Alberto Cowboy disse que não tem interesse em participar do reality show da Record TV, A Fazenda 18. Durante entrevista ao canal Leo Dias, o ex-brother confessou ter recebido a proposta da emissora. No entanto, ele revelou que o 'cansaço' é o principal motivo da recusa do convite.

Segundo Alberto, encarar um reality show após o outro não seria bom. O famoso afirmou estar torcendo para que o programa "seja um reality legal", declarou. Há alguns dias, o colunista Fernando Melo revelou que a emissora tinha interesse na participação de Alberto.

Para esta próxima edição da Fazenda, o ex-BBB, Jonas estaria cotado para participar. No entanto, não está confirmado. Durante a entrevista, Alberto disse que aposta em outros nomes como participantes da Fazenda, mas deu certeza de que não será ele.

Participação com outros brothers

Alberto chegou a comentar sobre a possibilidade de participar da Fazenda ao lado de Diego Alemão, ex participante do Big Brother Brasil em 2007, e confessou que aceitaria o convite para a dobradinha:

"Eu acho que se houver o convite para entrar em um reality, não importa o convite de quem vai entrar. Se ele entrar, vai ser até mais legal e pode ser que a gente vire até parceiro. O jogo ficou no jogo e eu nunca tive rivalidade com ele aqui fora. Eu acho ele um cara incrível" afirmou Alberto.