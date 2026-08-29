Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca

Virginia Fonseca, 27 anos, causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais após um detalhe de um vídeo compartilhado pela própria empresária chamar a atenção dos internautas. Na noite desta sexta-feira (28), muitos seguidores começaram a especular que a loira teria colocado um novo piercing.

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Depois de ter furado o umbigo e o nariz, os fãs da empresária agora estão cogitando o fato de a namorada de Vini Jr. (26) ter colocado piercing na região dos mamilos. A especulação surgiu depois que Virginia publicou um vídeo usando um biquíni. No registro, um detalhe que aparece sob o tecido da peça fez alguns internautas acreditarem que poderia se tratar de uma joia.

Ainda que o assunto já tenha dominado a internet, Virginia Fonseca, até o momento, não confirmou nada. Portanto, não se sabe se, de fato, a famosa colocou ou não o suposto novo acessório.





Mesmo assim, os rumores estão circulando com força total nas redes sociais. “Virgínia meteu um piercing no peito”, destacou um usuário ao reparar no detalhe, que ficou em destaque no biquíni branco.

Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca





Vale destacar que, recentemente, a loira foi alvo de críticas ao exibir o seu piercing no umbigo. Ao ver a polêmica, a influenciadora contou que já usava o acessório antes do nascimento de Maria Alice, mas precisou retirá-lo durante a gravidez. Depois de engravidar de Maria Flor, desenvolveu uma hérnia e não conseguiu recolocar o furo antigo, precisando passar por cirurgia para corrigir a condição.

Portanto, ao exibir o acessório, a influenciadora recebeu comentários de muitos internautas que insinuaram que ela estaria tentando parecer mais jovem. Sem papas na língua, a famosa rebateu a provocação: "Aham! Gente, eu tô me achando com 20 anos. Ai, me deixa".

Intimidade exposta

Zé Felipe, 28 anos, chocou os fãs ao expor a vida íntima de sua ex-mulher. O filho de Leonardo chocou os internautas ao mostrar um gel íntimo usado pela empresária, que encontrou em sua casa.

A postagem do cantor sertanejo rapidamente viralizou, e a influenciadora digital fez questão de reagir após o assunto gerar polêmica. Segundo o cantor sertanejo, ele encontrou diversos pertences da ex em seu apartamento.

Reprodução/Instagram/zefelipe Zé Felipe expõe Virginia nas redes sociais





A loira havia ficado hospedada ali por alguns dias junto dos três filhos do ex-casal: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Portanto, ao mostrar os produtos, o músico surpreendeu ao escancarar tudo.

Vim tomar um banho agora. A Virginia ficou com as crianças no apartamento e esqueceu um tanto de coisa aqui [...] Tem até gel para passar nas partes íntimas, que esquenta e esfria Zé Felipe, cantor sertanejo.





Logo em seguida, o filho de Leonardo ainda brincou que distribuiria os produtos."Vou levar tudo para Barretos e presentear as moças", declarou o cantor. Pouco tempo depois, diante da repercussão, Virginia Fonseca não ficou nem um pouco incomodada com a atitude do artista e ainda fez questão de entrar na brincadeira.

Reprodução/Instagram/Virginia Virginia reage após exposição de Zé Felipe





"Put* que pariu, Zé Felipe, boca de sacola. Um spoiler do nada, pô!", escreveu ela. Depois, ela também falou do ex-marido: "Ele já deu 4 cremes para uma gatinha dele lá, viu?!"



