Reprodução/Internet Morte de Silvio Santos completa dois anos nesta segunda-feira

Uma das maiores empresas de cosméticos do país está sendo vendida por mais de R$ 500 milhões. Segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco, no Portal 'LeoDias', a Jequiti, empresa do Grupo Silvio Santos foi vendida para o Grupo José Alves. Os valores da negociação giram em torno de R$ 536 milhões.

A empresa é uma das maiores que compõem o patrimônio do Grupo Silvio Santos. Fundada no dia 6 de outubro de 2006, a Jequiti vinha passando por crises recentemente. De acordo com o colunista, a Família estava tentando negociar a marca de cosmético ainda com o peso do próprio Silvio Santos nas tentativas de negociações nos últimos anos de vida. Nesta fase, a Jequiti ainda operava no vermelho.

Outro fator que pesava é que a empresa era uma das mais lembradas do grupo e tinha a imagem muito vinculada ao SBT em suas propagandas e inserções durante os programas da emissora. Entre 2008 e 2017, o Game Show 'Roda Roda' mudou de nome para 'Roda Roda Jequiti' e chegou a retornar entre 2021 e 2024.

A última tentativa de venda aconteceu em 2024, quando a Jequiti quase foi comprada pelo grupo CIMED. No entanto, a negociação não saiu do papel. O Grupo José Alves conseguiu chegar nos valores e condições desejadas pelo Grupo Silvio Santos. Agora, a venda está próxima de acontecer.

Grupo José Alves

Um dos maiores conglomerados de Goiás, o Grupo José Alves foi criado em 1962 e tem negócios em várias áreas. O mercado de bebidas, educação, saúde, tecnologia, imóveis e indústria são as áreas de atuação da empresa. O principal negócio são os Refrescos Bandeirantes, fabricantes e distribuidora da Coca Cola no estado de Goiás e Tocantins. As empresas Vitamedic, Unialfa e a 3T Systems também pertencem ao grupo.