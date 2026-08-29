Reprodução das Redes Sociais Marciele Albuquerque, cunhã-poranga do Boi Garantido

A ex-BBB26 Marciele Albuquerque, de 32 anos, relatou que enfrentou um quadro de alopécia recentemente. Segundo especialista, o quadro clínico acontece quando qualquer região do corpo, como o couro cabeludo ou barba, por exemplo, apresenta uma perda visível de pelos.

A cunhã poranga do Boi Caprichoso contou que a mudança na aparência chamou a atenção e serviu de alerta para questões emocionais que estavam influenciando em sua vida. Segundo Marciele, o primeiro sinal apareceu quando ela prendia os cabelos.

Ela percebeu que, quando fazia o penteado, tinha poucos cabelos nas laterais, na parte da trás da cabeça e na frente. E foi através da mudança na aparência que descobriu que estava com problemas emocionais. Segundo Marciele, as falhas deveriam existir há algum tempo, mas só percebeu depois que estava quase careca.

Marciele também afirmou que não se sentia incomodada com os julgamentos das pessoas, já que a sua principal preocupação estava relacionada ao seu bem-estar em relação a própria aparência. No entanto, a descoberta provocou um desespero. Então, a dançarina decidiu procurar acompanhamento médico para cuidar da saúde.

Ela teve que enfrentar o processo com bastante paciência. A declaração foi dada ao site Splash Uol.

"É um processo longo. A paciência faz parte disso também. Porque o cabelo não vai crescer do dia para a noite. Você não vai ficar bem do dia para a noite também. Então, por ser emocional, por ser um problema físico, então, aceitar um processo que não é rápido, mas com ajuda profissional você consegue. Você consegue, inclusive evitar as crises. Eu tenho muito medo de ter novamente essa crise porque eu sei como é."