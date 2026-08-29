Reprodução/Internet Chico Anysio

A ex-nora de Chico Anysio (1931-2012), Michele Ribeiro Felippe, ex-mulher de Rico Rondelli, conseguiu uma medida protetiva após ter suas filhas ameaçadas pela atual namorada do herdeiro e criador da Escolinha do Professor Raimundo, Andrea Fernandes Zarur.

De acordo com as informações da coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, a ex-nora do comediante protocolou uma representação criminal contra a companheira do filho de Chico Anysio. Além disso, ela também solicitou que as autoridades apurassem a prática de crimes como ameaça, perseguição e constrangimento contra uma das herdeiras que teve com o ex.





Conforme a publicação, em agosto, teria sido deferida uma medida protetiva contra a namorada de Rico. Atualmente, ela enfrenta restrições, como distância mínima, proibições de contato e proibição de frequentar espaços específicos de uso comum pelas enteadas e pela mãe.

Segundo a jornalista, a Justiça teria concedido a medida depois de Andrea ter tentado obter informações sobre a rotina das menores com a escola em que elas estudam. A namorada do herdeiro de Chico Anysio ainda teria enviado mensagens para as meninas e a mãe, além de ter comparecido a uma atividade esportiva das crianças.

Com tudo documentado, Michele Ribeiro ficou preocupada com a segurança. Assim, a Justiça deferiu a intervenção considerando que a atual do filho de Chico Anysio representa um risco para as próprias enteadas. Contudo, as medidas são provisórias e devem ser reavaliadas posteriormente.

Morre filho de Chico Anysio

Duda Anysio, filho adotivo do humorista Chico Anysio , faleceu no dia 1º de abril. Conhecido por ser discreto, a notícia foi divulgada por meio das redes sociais, incluindo homenagens de seus irmãos, Bruno Mazzeo e Nizo Neto, que fizeram questão de se despedir publicamente.

Entre as homenagens, uma em especial chamou atenção pela sensibilidade. Bruno Mazzeo, que conquistou o público ao dar continuidade à Escolinha do Professor Raimundo, na TV Globo, comoveu ao publicar uma despedida:

Reprodução/Instagram Filho de Chico Anysio, Duda Anysio teve morte confirmada









Meu irmão Dudinha descansou. Vai jogar botão com papai em outro plano Bruno Mazzeo, ator.





Assim como Bruno, Nizo Neto também usou sua conta pessoal no Instagram para deixar uma mensagem.

“Duda, meu irmão querido. Escrevo isso com o coração apertado de pensar que você não está mais aqui com a gente. Mesmo com a diferença de idade, vivemos juntos, sempre muito próximos. Uma vida toda sempre perto. Agora você se foi e fica o espaço vazio, mas também fica a memória. Você estava sofrendo e talvez precisasse mesmo ir. Sinto uma tristeza profunda. Fica com Deus na sua nova missão”, lamentou.

A mensagem, publicada nos stories, tocou seguidores e admiradores, que responderam com palavras de solidariedade. “Deus conforte a família e amigos”, desejou uma usuária. “Meus sentimentos, meu amigo. Que Deus o receba e conforte os corações de todos”, escreveu outro.



