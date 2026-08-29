Reprodução/Instagram/lito Lito Souza comemora os 4 milhões de inscritos no Youtube

Lito Sousa, 59 anos, virou um dos assuntos mais comentados do momento ao abrir uma nova live na tarde desta sexta-feira (28) para comemorar seus quatro milhões de inscritos no canal do YouTube Aviões e Música. O famoso fez questão de mostrar sua felicidade com o marco especial.

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Deitado na cama do hospital no qual está internado atualmente, o empresário conseguiu ver a marca sendo atingida por meio de uma transmissão feita por sua equipe. "Só boas notícias hoje! Parabéns", declarou ele, enquanto festejava e beijava a mão da esposa, Mila Seidl.





Embora não tenha revelado a outra novidade, Lito deixou claro que já havia recebido uma boa notícia horas antes. Ao mesmo tempo em que falava, as outras pessoas que estavam presentes no quarto aplaudiam.

"Em um dia que a gente recebeu uma notícia maravilhosa, ainda tem quatro milhões de inscritos no canal. Onde a gente chegou, não?", acrescentou o influenciador.

Recentemente, o famoso gravou um recado emocionante para os fãs após receber o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa, sem cura e de rápida evolução.

Na gravação, registrada no dia 21, quando ele recebeu a confirmação da doença, mas divulgada apenas nesta quarta-feira (26), ele reconheceu o momento difícil, mas afirmou que ainda existe esperança.

Reprodução/Instagram/lito Lito Souza

Ao lado da esposa, Mila Seidl, Lito explicou que decidiu gravar o vídeo enquanto ainda tem cognição. "Eu quis gravar esse vídeo enquanto eu ainda tenho cognição, porque eu não sei quanto tempo. Podem ser semanas. Podem ser meses. Não sei", disse.

Depois do câncer, apareceu uma encefalite no cérebro e eu comecei a perder vários movimentos, dificuldade de andar. Hoje o doutor Marcos me avisou que saiu o resultado de um marcador específico. E vocês sabem, eu sou uma pessoa rara. Então veio um diagnóstico para uma doença extremamente rara. E, pela raridade dela, ela não tem tratamento Lito, influenciador.

Lito chora ao falar de filho e esposa

Na gravação, Lito se emocionou ao falar do filho de sete anos. Segundo ele, o que mais o preocupa é a saudade que o menino poderá sentir."Eu não sei como eu falo para ele que eu vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir", acrescentou Lito Sousa.

Em outro momento do vídeo, o especialista em segurança aérea se dirigiu à esposa e a tranquilizou sobre o futuro: "Eu sei que é difícil para você, muito difícil para você. Mas você vai conseguir, você é uma mulher forte demais. Que eu tive a sorte, muita sorte, de te encontrar". Ele ainda completou, destacando que o filho do casal deverá apoiar a mãe à medida que crescer. "O moleque está crescendo pra caramba, ele vai te dar muito apoio", disse.

O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob?

Creutzfeldt-Jakob é uma doença priônica humana rara, neurodegenerativa, progressiva e, até o momento, sem cura. O quadro costuma começar com demência, perda de memória e tremores e, com o tempo, evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro simultaneamente.

A doença é considerada rara, e existem poucos registros pelo mundo desde sua primeira notificação, nos anos 1960. De acordo com um l evantamento do Ministério da Saúde, de 2005 a 2021, foram registradas no Brasil 1.576 notificações de casos suspeitos da doença de Creutzfeldt-Jakob.

Entretanto, desse número, apenas 34% foram confirmados. Ou seja, cerca de 547 casos da doença em 16 anos.



