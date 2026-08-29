Reprodução/ Instagram Festa de 50 anos da Luana Piovani

Hoje é aniversário de 50 anos de Luana Piovani e, assim como de costume, a atriz fez questão de comemorar a data especial. Antes de curtir a festa na noite desta sexta-feira (28), no Clube dos Macacos, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro, a famosa fez uma retrospectiva de sua vida.

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Em entrevista ao influenciador Thiago Silva, ela citou os filhos e a presença de amigos de várias partes do mundo, como Portugal, França, Itália e Fernando de Noronha, em sua comemoração. "Parece que foi ontem que fiz a minha primeira festa no Rio, para fazer o meu aniversário de 19 anos", disse.

"Tanta coisa aconteceu, tanta história, tanto champanhe tomado", acrescentou Luana Piovani, durante um bate-papo descontraído com o influenciador antes de curtir a sua festa.





Para a ocasião, a intérprete escolheu usar um vestido dourado e uma capa bordada, comprada no Marrocos. "Minha vida nada é mais do que o resultado das minhas escolhas e a companhia das pessoas que escolhi para estarem comigo", refletiu.

Se eu morresse hoje, estaria muito feliz Luana Piovani, atriz e apresentadora.





Sempre pensando em um bem maior e lutando por causas sociais, no lugar de presentes, a famosa pediu doações a instituições sociais, entre elas a Ação Social Franciscana e o Movimento de Mulheres em São Gonçalo, ambas no estado do Rio de Janeiro.

Piovani passa por procedimento antes de festa

Poucos dias antes de sua festa, na terça-feira (25), a loira pegou os seus seguidores de surpresa ao mostrar o resultado de um tratamento estético que realizou. Em publicação feita em sua conta pessoal do Instagram, a atriz surgiu com o rosto descascado e contou que realizou o procedimento sem saber como seria o processo de recuperação.

Aos seus seguidores, ela explicou que nem chegou a perguntar de forma aprofundada sobre o tratamento, pois confia no seu médico.

Reprodução/Instagram Luana Piovani em sua festa de 50 anos





"Não consigo rir. Fiz um laser ontem que meu dermato maravilhoso aqui de Portugal. Exatamente como da outra vez que fiz laser, eu não pergunto, confio no médico. Da outra vez, quando fiz a blefa (blefaroplastia, uma cirurgia plástica nas pálpebras), fiz um laser na cara, mas eu não sabia o que era", disse.

"Eu me lembro que acordei e eu estava com a cara preta. Eu olhei para a minha amiga, que estava comigo no quarto do hospital, e falei: 'Amiga, ele passou alguma coisa no meu rosto? Algum produto, alguma maquiagem?'. Minha amiga, me olhando de rabo de olho, fez assim: 'Não, amiga, essa sua cara está queimada assim mesmo'", contou.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani





Na sequência, a famosa revelou que só depois foi entender o que realmente estava acontecendo. "Aí que fui entender que era praticamente colocar minha cara na lava. Esse que fiz ontem é colocar a cara no chapisco. Fiz ontem e está saindo tudo, mas é uma sensação estranha de libélula saindo do casulo", brincou.



