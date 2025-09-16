Reprodução/Band Otaviano Costa pode deixar a Band

No comando do Melhor da Noite desde março, Otaviano Costa pode deixar a Band até o final do ano. O canal chegou a oferecer outro projeto ao apresentador, porém não houve um acordo.

Otaviano e a emissora estão em negociações para conduzir a saída da melhor forma possível. A direção da Band pretendia colocá-lo à frente de um novo formato, provavelmente algo ligado a um game show.





O programa seria exibido uma vez por semana na programação do próximo ano. Os diretores da Band buscavam um formato que não desgastasse o apresentador e nem atrapalhasse sua rotina. As informações são da Coluna Play.

A saída de Otaviano é a segunda baixa no Melhor da Noite em 2025, desde sua reformulação em março. Ariel Jacobowitz, diretor da atração, deixou o programa três meses após a estreia.

O produto sofre com a perda de público, já que vai ao ar depois do Show da Fé, do missionário R. R. Soares - muitas vezes recebe a audiência no traço com a missão de elevar o Ibope.

Costa comanda o Melhor da Noite às quartas, quintas e sextas. O apresentador precisa se dividir entre São Paulo, onde fica a sede da Bandeirantes, e o Rio de Janeiro, onde mora com a família.

Otaviano Costa já realizou diversos trabalhos na televisão, tanto como ator quanto como apresentador. Passou por emissoras como SBT, CNT, MTV, Record, Globo e Jovem Pan. Chegou a apresentar o Vídeo Show (1983-2019) e o Tá Brincando (2019), na TV Globo, além do Extreme Makeover Brasil (2020), no canal GNT.

O iG entrou em contato com a TV Bandeirantes e com o apresentador Otaviano Costa. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.