Reprodução/ TV Globo/ X, antigo Twitter @LulaOficial Lula exalta o longa-metragem "O Agente Secreto"

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais na segunda-feira (15) para comentar a escolha de "O Agente Secreto" como filme nacional indicado para representar o Brasil no Oscar, premiação mais importante da indústria cinematográfica.

Por meio do X, antigo Twitter, o presidente do país não apenas elogiou a produção, como também ressaltou a importância do cinema brasileiro, principalmente no atual cenário, no qual as obras têm ganhado reconhecimento internacional.





"'O Agente Secreto', filme premiado em Cannes pela direção de Kleber Mendonça Filho e pela atuação de Wagner Moura, vai representar o Brasil na corrida ao Oscar", começou o político, que se encontrou com parte do elenco.

"Recentemente eu e a Janja tivemos a honra de receber o elenco do filme para uma sessão no Cine Alvorada", explicou ele, em referência à exibição da produção, na qual a primeira-dama esteve presente.

"O audiovisual brasileiro vive um grande momento, fruto de muito talento, trabalho e incentivo. Estou certo de que O Agente Secreto vai representar o nosso cinema com louvor", concluiu.

Prêmios

"O Agente Secreto" se destacou como o grande vencedor do Festival de Cannes, na França, conquistando quatro prêmios, entre eles o Fipresci Prize e o Prix du Cinémas de Art et Essai.

Além disso, Kleber Mendonça Filho foi consagrado como Melhor Diretor — um feito histórico, já que é a primeira vez desde 1969 que um cineasta brasileiro vence nessa categoria. O último havia sido Glauber Rocha, com "O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro". Wagner Moura também ganhou na categoria Melhor Ator.