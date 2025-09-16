A influencer Maya Massafera participou do De Frente com a Blogueirinha na última segunda-feira (15). Na atração do YouTube, a famosa falou sobre diversos temas, inclusive, com relação aos jogos de azar. Maya chegou a defender o conteúdo e chamou de "jogo de diversão".
"A gente não sabe a diferença entre o jogo do qual você está falando e o que eu faço. É uma coisa 100% legalizada no Brasil, que é muito diferente, mas acabou ficando muito mal falada. Não é, amiga, é jogo de diversão", iniciou a famosa.
Ela defendeu o seu ponto de vista falando sobre o alcoolismo.
"Blogueirinha, na minha casa, eu tenho um irmão de 20 anos - ou tinha, porque ele faleceu. Um dos motivos foi o álcool, que é o que mais faz homens baterem nas mulheres, causa feminicídio, e o álcool é o maior vício do Brasil", disse.
Logo depois, ela pergunta se a Blogueirinha já protagonizou alguma campanha de marcas alcoólicas.
"Você já fez campanha contra o álcool? Posso dizer que você é responsável pelas mortes no Brasil por causa do alcoolismo? Então, por que eu seria responsável pelo vício? Não acho que estou errada", disse.
A âncora da atração, no entanto, ressalta que os jogos de azar afetam especialmente as famílias mais vulneráveis, que geralmente já enfrentam dificuldades financeiras.
"Porque jogo de azar, ainda mais em famílias pobres, é completamente errado. Eu vejo pessoas que não têm um tostão. Não estou dizendo que é errado, realmente não acho", disse.
Por fim, Maya Massafera contou que já chegaram a oferecer um alto montante em dinheiro, porém, que ela recusou. A influencer continuou destacando que não acha errado e comparou mais uma vez com o álcool.
"Quando comecei, já era legalizado. Já me ofereceram R$ 50 milhões por ano para fazer, e eu não aceitei. Só aceitei porque é 100% legalizada, e por isso aceitei, porque jogo e gosto. Não acho errado, acho que é igual ao álcool", finalizou.