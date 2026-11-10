Reprodução/SBT Celso Portiolli comenta sobre polêmica do Teleton

O apresentador Celso Portiolli afirmou que vai processar criminalmente pessoas que o acusaram de ter um posicionamento político, após a repercussão de seu discurso no Teleton 2026. O comandante do "Domingo Legal" adotou um tom mais duro ao pedir doações para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

"Eu assumi a responsabilidade. Eu falei: 'Não, eu vou lá. Eu sei os números do meu programa, eu sei quanto eu vendo por hora no meu programa. Então, eu fui lá e falei: deixa comigo, eu vou assumir essa responsabilidade'", disse.

Segundo o apresentador do SBT, ele ficou bastante preocupado quando a equipe da emissora percebeu que a arrecadação poderia chegar a apenas R$ 22 milhões. Ele também afirmou que as dificuldades causadas pela instabilidade no Pix atrapalharam o processo.

"Eu usei a técnica mais antiga da oratória. É você falar firme, é você falar forte, é você falar com determinação, é você passar urgência", declarou.

O comunicador rebateu as acusações de ter um posicionamento político e afirmou que está tomando as medidas cabíveis. "O advogado já falou com algumas pessoas, que já tiraram o vídeo e pediram desculpas, se retrataram. Alguns outros, que falaram coisas de mim que eu não sou, que eu não falei, e ainda me acusando de lado A ou lado B da política, esses serão processados criminalmente. Não vai ter moleza", afirmou.





Celso também comentou sobre como foi enfático ao passar a mensagem: "O que eu usei foi veemência. É você falar firme, falar com determinação, é você passar a urgência. E as pessoas estão acostumadas a me ver há 32 anos rindo na televisão; elas acham que eu sou aquele cara de domingo da televisão", pontuou.

"E aí, quando me viram daquele jeito ali, 'ah, ficou irritado'. Eu não fiquei irritado, estava fazendo um apelo em nome de uma grande causa que há 29 anos está na televisão brasileira, com espaço aberto pelo Silvio Santos", finalizou.

A maratona

A 29ª edição do Teleton terminou na madrugada de domingo (8), após mais de 26 horas de programação transmitida dos estúdios do SBT. O programa arrecadou R$ 30 milhões, atingindo a meta estabelecida, valor que equivale ao custeio de 230 mil atendimentos da AACD no Brasil.

Reprodução/SBT Celso Portiolli faz discurso acalorado

Comandada por Patrícia Abravanel e Celso Portiolli, a transmissão contou com a presença de grandes artistas.