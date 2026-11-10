Reprodução/TV Globo Jornalista Pedro Hugo Lopes

O jornalista Pedro Hugo Lopes foi desligado da afiliada da TV Globo na Paraíba, a TV Cabo Branco. Ele trabalhava havia três anos na emissora como repórter, com participação principalmente no JPB 1ª Edição, telejornal exibido pela manhã.

O anúncio da saída foi feito pelo próprio jornalista em suas redes sociais. Na publicação, ele agradeceu à emissora pelos três anos de parceria e a todos que fizeram parte de sua trajetória. Pedro também informou que ainda tem reportagens gravadas que serão exibidas.

"Passando para informar que meu ciclo na TV Cabo Branco se encerrou hoje. Sou muito grato a todo mundo que fez parte dessa minha trajetória, de muitos aprendizados e muitas histórias boas que eu contei na TV. De muita gente boa que conheci na Rede Paraíba de Comunicação."

"Eu sou profundamente agradecido a todas essas pessoas que passaram por esses três anos que estive na TV. Então, a partir de hoje, você que acompanha meu trabalho, você não vai me ver todos os dias no JPB. Deixei algumas reportagens gravadas; inclusive, tem uma bem legal sobre saúde mental.

"Outras portas se abrem quando uma se fecha." É isso, aqui só para dar mesmo uma satisfação a você que acompanha meu trabalho", disse.

Viralizou em rede nacional

Recentemente, durante um link ao vivo para todo o estado, Pedro Hugo Lopes, foi surpreendido pela resposta atravessada de um homem que passava pela areia.

Ao questionar o banhista sobre o que ele achava do feriadão, o repórter levou uma cortada. "Opa, amigo, bom dia, tudo bom? Aproveitando o feriado?", perguntou. "Eu não quero nem conversa", respondeu o homem. "Valeu, então é isso, Denise, aproveitar esse feriado. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar", disse o repórter, rindo.

A âncora do Bom Dia Paraíba, Denise Delmiro, riu do ocorrido quando a transmissão voltou aos estúdios da TV Cabo Branco. "Que isso, Pedro!", disse a apresentadora, surpresa.

Quem é Pedro Hugo Lopes?

Pedro Hugo Lopes é um jornalista e repórter da TV Cabo Branco, afiliada da Globo na Paraíba. Ele trabalha como repórter no canal e é especialista em Mobile Journalism (Mojo).

O profissional atua em reportagens investigativas e pautas cotidianas do estado, o que inclui coberturas policiais e jornalística s locais para a emissora.





