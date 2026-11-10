Reprodução/Band Chris Flores defende Celso Portiolli





Chris Flores defendeu o apresentador Celso Portiolli, seu ex-colega de SBT, após o discurso acalorado feito por ele durante as doações ao Teleton, no último sábado (7). Na ocasião, o apresentador demonstrou preocupação com os valores arrecadados, que estavam abaixo do esperado em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

Na última segunda-feira (9), o episódio foi comentado no Melhor da Tarde, atração da Band.

O Celso sempre foi um cara muito tranquilo. E não parecia o Celso que todo mundo conhece; acho que todo mundo tomou um susto com ele. Ele é sempre muito educado, muito leve, muito querido. Não é um personagem Chris Flores





A preocupação com o resultado da campanha fez com que a participação de Celso no palco do Teleton fosse antecipada, na tentativa de impulsionar as doações e alcançar a meta.

"Se você não nos ajudar, daqui a pouco, nesse palco, nessa alegria de quase 24 horas, nós vamos ter lágrimas por não ter batido a meta. E serão lágrimas de artistas, de famílias da AACD, de crianças deficientes. Eu preciso que você nos ajude; é um apelo que eu faço. Eu nunca vim ao Teleton para fazer um apelo tão sério como esse", afirmou o apresentador.

Chris argumentou que, nos bastidores, a preocupação deveria estar nas alturas e, por isso, houve o desabafo do comandante do Domingo Legal: "Tenho a impressão de que, nos bastidores, devia estar todo muito, muito preocupado. Aí ele entrou e falou do jeito que ele conseguiu", disse.

O que aconteceu este ano?

A 29ª edição do Teleton terminou na madrugada de domingo (8), após mais de 26 horas de programação transmitida dos estúdios do SBT. O programa arrecadou R$ 30 milhões, atingindo a meta estabelecida, valor que equivale ao custeio de 230 mil atendimentos da AACD no Brasil.

Reprodução/SBT Celso Portiolli faz discurso acalorado

Comandada por Patrícia Abravanel e Celso Portiolli, a transmissão contou com a presença de grandes artistas, como Angélica, que relembrou sua passagem pelo SBT entre os anos de 1993 e 1996.

Lá, a ex-apresentadora infantil cantou seus maiores sucessos, como "Vou de Táxi", "Blue Jeans" e "Uni-Duni-Tê", hits que ela cantava quando era contratada do canal da Anhanguera e comandava o "Casa da Angélica".

"A gente fez um apelo e o povo brasileiro atendeu nosso pedido. Eu entrei no palco hoje muito preocupado e com medo de não bater a meta, e você aí em casa ouviu o nosso apelo e fez a diferença", disse Portiolli.