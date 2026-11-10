Reprodução/Instagram Zé Felipe brinca com Virginia sobre romances da ex: "Agora tá mexendo com piloto".

Zé Felipe, de 28 anos, deu o que falar na última segunda-feira (9) ao comentar a vida amorosa da ex-esposa, Virginia Fonseca, de 27. Por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram, o cantor insinuou que a influenciadora estaria vivendo um romance com um piloto de Fórmula 1 após ela acompanhar o GP de São Paulo.

Tudo começou quando Zé Felipe decidiu fazer uma visita aos filhos na mansão de Virginia. Ao chegar ao local, o sertanejo curtiu uma tarde ao lado da família e, pouco tempo depois, surgiu ao lado da influenciadora em uma série de vídeos nos quais o cantor dá indiretas sobre o passado romântico da loira.





"Você acabou com a minha reputação, sabia?", iniciou Virginia. Zé, logo na sequência, dispara: "Você foi de cantor para jogador de futebol, e agora tá mexendo com piloto!"

Na sequência, a influenciadora aparece indignada com o ex-marido e questiona: "Você é louco?". No vídeo seguinte, Zé aparece rindo e Virginia aparece se escondendo após a brincadeira.

Vale destacar que Virginia marcou presença no GP de São Paulo, no domingo (8). Após a aparição da loira no evento, internautas passaram a especular sobre um suposto romance entre ela e o piloto argentino Franco Colapinto, de 23 anos. De acordo com a página Viral Cariri, a loira teria tido um encontro com o piloto durante sua passagem pela capital paulista.

Quem é Franco Colapinto?

Nascido na Argentina, Franco Colapinto é uma das promessas do automobilismo mundial e atualmente integra o grid da Fórmula 1 pela equipe Alpine. Ele chegou à principal categoria do esporte em 2024, quando foi contratado pela Williams para substituir Logan Sargeant durante a temporada.

Lucas Costa/iG Franco Colapinto em coletiva de imprensa em Interlagos, 2025





Antes de alcançar a Fórmula 1, Colapinto construiu uma trajetória em outras categorias de monopostos. Em 2024, ele também disputou o Campeonato de Fórmula 2 pela equipe MP Motorsport, fase crucial para sua formação como piloto profissional.

Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, o jovem costuma publicar registros de seus treinos na pista e da prática de outros esportes como bicicleta e futebol.

Solteirice

Virginia Fonseca está solteira desde o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Vini Jr., anunciado em outubro. Desde então, ela teve seu nome ligado a outro atleta: Kauã Elias. Rumores sobre um possível affair entre eles começaram após o atleta deixar comentários em tom de flerte em publicações recentes da loira.

Reprodução/Instagram Virginia deixa de seguir Kauã Elias nas redes sociais.





Logo após as interações, Virginia passou a seguir o jovem de 20 anos no Instagram.

Apesar disso, os dois trocaram unfollows alguns dias depois de a ex-namorada de Kauã Elias, Bruna Rotta, que está grávida da primeira filha do atacante, vir a público afirmar que ensaiava uma reconciliação com ele no mesmo período em que o flerte com Virginia começou a acontecer.