Reprodução/SBT Celso Portiolli

Comandando o “Domingo Legal”, no SBT, há quase 20 anos, Celso Yunes Portiolli é um dos apresentadores mais conhecidos e amados pelo público. Nascido em 1º de junho de 1967, na cidade de Maringá, no Paraná, iniciou sua carreira no rádio aos 17 anos, mas, em 1993, decidiu escrever pegadinhas para o “Topa Tudo por Dinheiro”, apresentado por Silvio Santos, e enviá-las à produção do programa. As ideias de Celso chamaram a atenção da equipe, que o convidou para trabalhar como freelancer, escrevendo o quadro de humor.

O SBT como casa

Após entrar na emissora, em 1996, ele substituiu Angélica no “Passa ou Repassa”, programa de gincanas do SBT que foi exibido até 1998, retornou no ano seguinte e permaneceu no ar até 2000. Com o fim da atração, Celso Portiolli passou um ano longe da televisão, mas voltou com um de seus maiores sucessos, “Curtindo uma Viagem”, que começou a ser exibido aos domingos e depois passou para os sábados, concorrendo com o “Caldeirão do Huck”, na Globo, e o “Programa do Raul Gil”, na Record. Apesar da fama do apresentador iniciante, o programa não teve um bom desempenho nesse horário e foi novamente transferido para os domingos, para concorrer com o "Planeta Xuxa", onde conseguiu maior audiência.

Reprodução/ Internet Celso Portiolli no Passa ou Repassa





Celso continuou apresentando outros programas no SBT, como “O Conquistador do Fim do Mundo”, “Sessão Premiada”, “Xaveco”, “Fantasia” e “Código Fama”. Em 2009, finalmente assumiu o “Domingo Legal”, que era apresentado por Gugu Liberato, e consolidou seu espaço nas tardes de domingo. Ao longo dos anos, o programa resgatou o clássico quadro Passa ou Repassa, que se tornou um fenômeno de audiência e chegou a ameaçar a liderança da Globo. A atração também apostou em novos formatos, como Comprar é "Bom, Levar é Melhor" e "Até Onde Você Chega?", especialmente depois que passou a durar sete horas seguidas aos domingos.

A atração também contou com parcerias com o Departamento de Jornalismo do SBT em coberturas como a do incêndio da boate Kiss, em 2013, e a do velório do ator mexicano Roberto Bolaños

(1929 - 2014).

Em 2023, Celso superava com frequência a Rede Globo na audiência. Com a saída de Eliana da emissora, o “Domingo Legal” passou a ter sete horas de duração, mantendo-se em segundo lugar na audiência. Porém, em 2026, o programa vem alcançando a liderança do Ibope em diversas ocasiões, o que tem rendido comemorações ao vivo do apresentador.

Curiosidades

O apresentador iniciou, em 2016, um canal no YouTube, que atualmente acumula mais de cinco milhões de inscritos. Com conteúdo de lifestyle, receitas virais e games, o canal aproximou Portiolli de um público mais jovem, incluindo seus filhos nas produções. No entanto, o trabalho na internet não foi sua primeira atividade paralela à televisão. Em 1998, ele tentou seguir uma carreira musical com o disco “É Tempo de Alegria”, mas não alcançou um número significativo de vendas. As músicas se assemelhavam às clássicas canções de Silvio Santos em seus programas.



Além disso, em 1992 foi eleito vereador de Ponta Porã, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), mas não teve outros desdobramentos na carreira política. O nome de Celso Portiolli também é frequentemente associado com memes dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, em Nova York, nos Estados Unidos. A origem da brincadeira parte da ideia de uma figura conhecida estar relacionada a um evento distante da realidade, algo que é teoricamente tão impossível de acontecer, mas que é criado por meio de montagens por humor.

Vida Pessoal

Reprodução/ Instagram Celso Portiolli e família

Celso Portiolli é casado com Suzana Marchi há 34 anos, e juntos têm três filhos: Laura, de 26 anos, Pedro Henrique, de 23 anos, e Luana, de 20 anos. Em 2021, o apresentador lutou contra um câncer na bexiga, e teve um tratamento bem-sucedido.