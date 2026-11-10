Reprodução/Instagram Ex-noivo de Marina Ruy Barbosa ganha ação judicial contra primo.

O empresário Abdul Fares, de 43 anos, ex-noivo de Marina Ruy Barbosa, conseguiu uma decisão favorável na Justiça de São Paulo após a polêmica envolvendo o anel de noivado de R$ 6 milhões dado de presente à atriz. A determinação obriga que plataformas digitais excluam conteúdos que relacionam o empresário a supostas práticas criminosas, entre elas roubo, fraude, lavagem de dinheiro e crimes contra idosos.

A medida foi concedida após uma ação movida pelo empresário contra um primo, que usou as redes sociais na última semana para publicar acusações em meio à disputa envolvendo o patrimônio milionário da família dona das lojas Marabraz.

Na decisão, o juiz Paulo Bernardi Bacc arat, da 16ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, considerou que as postagens apresentadas no processo possuem caráter ofensivo e difamatório. Segundo a jornalista Li Lacerda, a Justiça determinou que o Instagram, o X (antigo Twitter) e o Youtube retirem, em até 24 hora s, os conteúdos que associam o empresário a supostas práticas criminosas, além de cópias iguais às publicações originais.

A ordem judicial também estabelece que o primo de Abdul, que tem o mesmo nome do ex-noivo de Marina Ruy Barbosa, não poderá voltar a fazer acusações semelhantes ou análogas, nem divulgar os mesmos conteúdos ou restaurar as postagens excluídas.

Caso descumpra a determinação, o primo de Abdul Fares poderá ser penalizado com multa diária de R$ 1 mil por publicação, respeitado o limite correspondente ao valor atribuído à causa para cada conteúdo.

Entenda o caso

Um dos motivos que levaram ao desentendimento entre Abdul Fares e seu primo foi o anel de noivado que o empresário deu à Marina Ruy Barbosa, avaliado em R$ 6 milhões.

Segundo a ação, o primo passou a cobrar a apresentação de nota fiscal e a questionar publicamente a procedência da joia, insinuando que ela teria sido comprada com recursos pertencentes ao patrimônio familiar.

Em uma das postagens, o rapaz também chamou Abdul de "bandidinho", "parasita" e "covarde", além de acusá-lo de roubo, estelionato, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e crimes contra idosos.

A defesa de Fares argumenta que as acusações não possuem respaldo judicial e apresentou documentos de uma antiga disputa societária envolvendo a LP Administradora de Bens Ltda., holding familiar. Na ocasião, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a validade de uma transferência de participações societárias realizada em 2011.

Apesar da decisão favorável ao empresário, a liminar é provisória e não representa o encerramento da disputa judicial.