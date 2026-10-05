Reprodução Instagram/TV Globo Anitta questiona TSE após reviravolta na eleição para o governo do Rio





A cantora Anitta se revoltou nas redes sociais nesta segunda-feira (5) ao comentar o impasse envolvendo a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. A desistência do ex-governador de um recurso apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode alterar o resultado do primeiro turno e levar Douglas Ruas (PL) à vitória sem a necessidade de uma segunda votação.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Anitta questionou o momento em que a situação eleitoral de Garotinho foi definida e cobrou explicações do TSE. A cantora afirmou que o episódio lhe passou a impressão de uma possível “manobra política”, ressaltando que não estava acusando ninguém.

“Isso me parece, não sou de acusar ninguém, porque com a vida do jeito que está por vir, não estou podendo gastar dinheiro à toa com advogado. Mas isso me parece tanto uma manobra política, uma coisa que, né, essa impressão”, declarou.

Na sequência, Anitta criticou o fato de a questão envolvendo a candidatura ter avançado depois da apuração do primeiro turno. “Eu não ia falar nada não, mas o que está acontecendo agora, neste minuto, segundo, com as eleições do Rio de Janeiro, esta palhaçada, entendeu? Com o TSE, a gente tem que cobrar o TSE, porque não decidiram isso no sábado? Aí vai decidir depois de descobrir o segundo turno? Sustenta, agora sustenta. Deixou o cara aí, agora vai até o final”, afirmou.





Cantora cobra pronunciamento

Anitta também marcou o perfil do TSE em suas publicações e pediu um posicionamento do tribunal sobre o caso. “Eu quero um pronunciamento do TSE, qual foi TSE? Por que não decidiram no sábado que o cara não podia? Por quê? Por que essa decisão vem que agora não pode ser eleito, vai anular a candidatura dele minutos depois de saber que vai ter segundo turno?”, questionou.

A cantora ainda ironizou o fato de decisões terem avançado após o primeiro turno. “Pô, foram trabalhar domingo, que milagre. O pessoal do serviço público do Brasil indo trabalhar no domingão, que evolução”, disse.

Anitta também relacionou o episódio ao descontentamento de parte dos eleitores com a política. “Essa política do Brasil é uma piada, é desesperador, por isso mais de 33 milhões de pessoas não querem votar, perder tempo com essa palhaçada. É uma p*taria, só falando assim, ia deixar para falar depois, mas é agora”, declarou.

Anitta fala sobre religião e política

Durante o desabafo, a cantora também criticou a influência que, em sua avaliação, grupos religiosos exercem sobre a política. Anitta afirmou respeitar as igrejas, mas defendeu uma separação entre fé e decisões políticas.

“São 10 anos dando poder por causa de igreja, que nada tem a ver e eu super respeito as igrejas, entendeu? Mas política não tem nada a ver com igreja, eu não voto em pai de santo, eu voto no trabalho da pessoa, é isso que muda a vida da gente”, afirmou.

Reprodução Eduardo Paes - Douglas Ruas - Anthony Garotinho





Cantora elogia Eduardo Paes

Anitta também mencionou Eduardo Paes (PSD), que terminou o primeiro turno na segunda colocação, e fez elogios ao político. Ao comentar a possibilidade de uma vitória de Douglas Ruas sem segundo turno, ela afirmou que considerava Paes um dos melhores prefeitos que o Rio já teve.

“Ah, entendi, então assim que acaba a apuração do melhor prefeito que o Rio de Janeiro teve desde que eu tirei o título de eleitor, aí acham que não podia”, declarou.

Entenda o impasse no Rio

Com 100% das urnas apuradas, Douglas Ruas apareceu inicialmente com 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes teve 42,76%. Anthony Garotinho recebeu cerca de 3,17%, mas seus votos estavam registrados como anulados sub judice devido ao indeferimento de sua candidatura.

Garotinho desistiu nesta segunda-feira do recurso que buscava reverter o indeferimento de sua candidatura. Com a retirada definitiva de seus votos do cálculo dos válidos, a votação de Ruas ultrapassa a marca de 50%, o que pode resultar na eleição do candidato do PL ainda no primeiro turno.

A mudança, porém, depende da formalização dos efeitos da desistência pela Justiça Eleitoral e do recálculo oficial da totalização. Até que esse procedimento seja concluído, o cenário eleitoral ainda passa pela confirmação formal do resultado.



