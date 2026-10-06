Reprodução/Record Giovanna e Erthal brigam feio

Giovanna Gold fez apontamentos para Daniel Erthal durante a dinâmica do "Aponta Peão", de A Fazenda 18. A atriz disse que o ator não a respeita e afirmou que ele não tem talento. "Você é atormentado, perturbado, constrangedor, manipula pessoas para deixar sem cama, me constrange no banheiro", soltou a artista.

Na atividade da última segunda-feira (5), os participantes foram colocados em um estúdio ambientado como um boletim meteorológico. O tema era escolher um rival para o título de transformar a convivência numa tempestade e que merece ficar na chuva.

Logo depois, foi necessário justificar a escolha, e a pessoa que foi apontada tinha que dar a réplica. Cada peão escolhido tomou um banho de água.





Giovanna logo colocou Daniel e o atacou na dinâmica. "Eu acho que eu não preciso dizer mais nada o quanto ele é", começou a peoa. "Debochado?", indagou Erthal.

Chamou de perturbado

Reprodução/Record Daniel Erthal





Em determinado momento, a ex-Chiquititas disse que o ator era perturbado e que não tinha coragem nem talento.

"Você não tem talento para ser debochado, você é atormentado, perturbado, constrangedor, manipula pessoas para deixar sem cama, me constrange no banheiro, fica repetindo: 'Ela é má', como se fosse a coisa mais engraçada do mundo", soltou a artista.

Reprodução/X Atriz Giovanna Gold





"Fico feliz que esteja usando sua oratória; você usa muito pouco... Você usa o seu talento, que já vi em alguns trabalhos seus, mas você o usa para fazer maldade, para atacar. Ela mostrou a bunda para mim; o Brasil não precisa desse tipo de entretenimento. Tem mais: é o seu palco, você tem pouquíssimo tempo de tela", pontuou.

Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.



