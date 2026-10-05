Reprodução Divulgação/CNN Brasil Site da CNN Brasil exibe Lula como “Ladrão”; emissora fala em invasão

O site da CNN Brasil exibiu, nesta segunda-feira (5), o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva substituído pela palavra “Ladrão” em uma publicação que apresentava imagens e nomes de candidatos. A alteração permaneceu no ar por quase uma hora, até que o conteúdo fosse corrigido e o nome do candidato voltasse a aparecer de forma correta.

Em contato com o iG, a CNN Brasil afirmou que identificou um ataque hacker responsável pela alteração. Segundo a emissora, um ataque hacker que explorou uma vulnerabilidade em uma aplicação utilizada em seu portal provocou a modificação indevida das informações exibidas na tela inicial do “Raio-X dos Candidatos”, no perfil de Lula.

A emissora explicou que os dados apresentados pela ferramenta têm como origem a base oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “A alteração, portanto, não foi realizada editorialmente pela CNN Brasil, mas resultou em uma ação externa que modificou indevidamente a forma como essas informações eram apresentadas na ferramenta”, afirmou o canal.

Conteúdo foi retirado do ar

Assim que identificou o problema, a CNN informou que retirou do ar o “Raio-X dos Candidatos” e a “Colinha Eleitoral”. De acordo com a emissora, nenhuma página de apuração das eleições foi afetada, e o perfil individual completo do candidato permaneceu com os dados corretos.

Em nota enviada ao iG, a CNN Brasil também informou que, após uma análise técnica realizada em conjunto com seu parceiro de infraestrutura, identificou a vulnerabilidade que teria permitido o ataque e aplicou uma correção.

“A emissora também iniciou uma nova sincronização da base de aproximadamente 20 mil candidatos diretamente a partir dos dados oficiais do TSE, além de uma revisão de segurança dos demais endpoints do site”, declarou.

CNN diz não haver indícios de participação interna

Sobre a possibilidade de participação de pessoas ligadas à própria emissora, a CNN afirmou que não encontrou indícios até o momento. “Com base na análise dos registros disponíveis até o momento, não há indícios de participação de usuários ou colaboradores internos no incidente”, informou.

A emissora declarou ainda que segue investigando o caso e que avaliará, por meio de seu departamento jurídico, as medidas cabíveis. Ao final do posicionamento, a CNN Brasil reiterou seu compromisso com a integridade do processo eleitoral, a precisão das informações e os princípios éticos e editoriais que orientam sua atuação jornalística.

Leia a nota oficial na íntegra:

A CNN Brasil identificou, na manhã desta segunda-feira (5), um ataque hacker que explorou uma vulnerabilidade em uma aplicação utilizada em seu portal, provocando a alteração indevida de informações exibidas na tela inicial do Raio-X dos Candidatos, no perfil do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Os dados de candidatos utilizados pela ferramenta são obtidos a partir da base oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A alteração, portanto, não foi realizada editorialmente pela CNN Brasil, mas resultou em uma ação externa que modificou indevidamente a forma como essas informações eram apresentadas na ferramenta. Assim que o incidente foi identificado, a CNN retirou do ar o Raio-X dos Candidatos e a Colinha Eleitoral. Nenhuma página de apuração das eleições foi afetada, e o perfil individual completo do candidato permaneceu com os dados corretos. A CNN Brasil, em conjunto com seu parceiro de infraestrutura, após análise técnica, identificou a vulnerabilidade que permitiu o ataque e já aplicou a correção. A emissora também iniciou uma nova sincronização da base de aproximadamente 20 mil candidatos diretamente a partir dos dados oficiais do TSE, além de uma revisão de segurança dos demais endpoints do site. A CNN Brasil informa ainda que, com base na análise dos registros disponíveis até o momento, não há indícios de participação de usuários ou colaboradores internos no incidente. A emissora segue investigando o caso e avaliará, por meio de seu departamento jurídico, as medidas cabíveis. A emissora reitera seu compromisso com a integridade do processo eleitoral, a precisão das informações e os princípios éticos e editoriais que orientam sua atuação jornalística. CNN Brasil - São Paulo, 05 de Outubro de 2026







