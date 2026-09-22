Reprodução/SBT Erica Reis e Comandante Hamilton

O Comandante Hamilton, conhecido por pilotar e trazer notícias ao vivo, rebateu Erica Reis, apresentadora do SBT Cidades, na última segunda-feira (21), após ser chamado de "quase jornalista". A saia justa aconteceu durante a cobertura do desaparecimento do helicóptero com o cantor Rick Sollo.

A aeronave em que estavam Rick e o empresário Bruno Avelar, com o piloto e videomaker, perdeu a comunicação na tarde da última segunda-feira. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e a Força Aérea Brasileira (FAB) estão nas buscas na região de Urubici (SC).

"Comandante Hamilton, já quase um jornalista, está acompanhando a situação. A gente começou a edição com algumas informações e seguimos agora com algumas novidades. Queria que você fizesse esse balanço que você fez antes, das possíveis causas, do que acontece quando o tempo está assim, o que influencia nesse tipo de aeronave", solicitou Erica.





Logo, Hamilton retrucou a fala da colega de emissora: "Eu fiz faculdade de Jornalismo", soltou o comandante, com uma risada tímida. Então, Erica agradeceu pela correção: "Comandante, jornalista, comentarista, especialista. Obrigada!", disse ela.

"Pois é, a gente vai aprendendo, estou sempre aprendendo", frisou o jornalista.

O Comandante Hamilton completou sua graduação entre 2002 e 2005. Nesse ínterim, o profissional já era amplamente conhecido na televisão. O jornalista ganhou notoriedade ao fazer coberturas para o Domingo Legal, com Gugu Liberato (1959-2019), de 1994 até 2003.

Érica comanda a atração após a delicada saída de Rodrigo Bocardi do SBT. Ele deixou o canal após ser acusado por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, São Paulo, de supostamente extorquir prefeituras para não criticá-las em seu programa.

🚨VEJA: Erika Reis chama Comandante Hamilton de "quase jornalista" e ele corrige: "Eu fiz faculdade de jornalismo. Só pra."#SBTCidades pic.twitter.com/5hzVj3WLfc— Brenno Moura (@brenno__moura) September 21, 2026





Desaparecimento do helicóptero

O helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, desapareceu na tarde da última segunda-feira (21), em Santa Catarina. Além do artista, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, do projeto “O Poder do Network”, o videomaker Paulo Soares e o piloto, que ainda não teve o nome divulgado.

Reprodução/Instagram/@ricksollo1 Cantor Rick da dupla com Renner

A aeronave decolou de Porto Belo (SC) por volta das 11h com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense. O trajeto deveria durar aproximadamente uma hora, mas o helicóptero não chegou ao destino e perdeu contato.