Reprodução/ Instagram @cmtehamilton Comandante Hamilton

Após ter decidido deixar o SBT, Comandante Hamilton firmou um novo acordo com a emissora da família Abravanel e continuará como um dos apresentadores do canal. No entanto, em um formato diferente do anterior.

Procurado pelo iG Gente, o SBT explicou que o piloto de 69 anos permanecerá na grade, porém se dedicará também aos próprios objetivos particulares. "Não saiu. Só vai dividir sua agenda entre o SBT e projetos pessoais", explica à reportagem.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,6 milhão de seguidores, ele também justificou o retorno ao canal. "Eu não ia poder mais ficar no SBT, não ia dar tempo", começou.

"Mas o SBT, essa casa incrível e maravilhosa, vai me ajudar. Então vou conseguir conciliar o trabalho. Isso é muito legal e mostra quem é o SBT: uma família incrível. Muito obrigado", acrescentou o comunicador, em vídeo publicado na web.

Repercussão

Os fãs do apresentador celebraram a continuidade dele nas telinhas. "Estava tão agoniada pensando que não iria mais te ver na minha TV. Muito contente com esse novo acordo", contou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg.

"Sucesso sempre. Que essa parceria continue forte por muitos e muitos anos", desejou uma segunda. "Notícia ótima, espero que dê certo para você, não só na TV aberta, mas também nestes outros projetos pessoais que você comentou", finalizou ainda uma terceira.

Saiba mais

Piloto mineiro, Hamilton tem um programa próprio que apresenta no YouTube. Um dos planejamentos do apresentador é fazer uma produção voltada ao segmento de viagens brasileiras. Ele também divide o tempo com ações sociais voltados ao público infantojuvenil.