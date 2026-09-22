Reprodução/Instagram Rick e Renner

Rick e Renner costumam dividir palcos e viagens por causa da rotina da dupla sertaneja. Por isso, após a confirmação de que Rick estava no helicóptero desaparecido nesta segunda-feira (21), em Santa Catarina, uma dúvida começou a circular entre fãs: por que Renner não estava com o parceiro?

Horas depois, o cantor também rompeu o silêncio sobre o desaparecimento. Em uma publicação nas redes sociais no fim da noite, Renner pediu orações por Rick e pelos demais ocupantes da aeronave enquanto as equipes mantinham as buscas na Serra catarinense.

A ausência de Renner no voo, porém, não ocorreu por uma mudança de última hora nem por algum imprevisto. Segundo a assessoria da dupla, os sertanejos não tinham compromisso profissional conjunto nesta segunda-feira (21). Rick fazia a viagem separadamente, acompanhado do empresário Bruno Avelar.

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A aeronave perdeu contato durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim, na Serra catarinense.

Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina participam das buscas.

O desaparecimento do helicóptero com Rick foi confirmado pela assessoria do cantor, e a operação avançou durante a noite para uma área próxima a São Joaquim, após o registro do último sinal de celular de um dos ocupantes.

Inicialmente, as buscas se concentraram na localidade de Vacas Gordas, em Urubici. Como não foram encontrados vestígios no primeiro ponto, as equipes ampliaram a operação. Os locais ficam a cerca de 30 km de distância.

Renner pede orações por Rick

No fim da noite, Renner se pronunciou pela primeira vez sobre o desaparecimento do parceiro. Em uma publicação nas redes sociais, ele pediu que fãs e amigos mantivessem pensamentos positivos e orações pelo cantor e pelos demais ocupantes.

Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos.

O cantor também pediu força e sabedoria às equipes mobilizadas na operação e disse esperar que boas notícias cheguem o quanto antes.

No sábado (19), dois dias antes do desaparecimento, Rick e Renner haviam se apresentado juntos em Sorriso, no Mato Grosso. A dupla tem outro show previsto para quinta-feira (24), em Edealina, no estado de Goiás. Até o fim da noite desta segunda, não havia informação sobre alteração na agenda.

Buscas seguem durante a madrugada

A FAB mobilizou aeronaves para procurar o helicóptero, incluindo um Black Hawk H-60 e um SC-105 Amazonas. O mau tempo na Serra catarinense dificulta o acesso às áreas investigadas.

O Corpo de Bmbeiros informou que os trabalhos terrestres seguiriam durante a madrugada desta terça-feira (22). Chuva forte, pontes cobertas pela água e árvores caídas dificultavam o deslocamento das equipes.

O helicóptero é um Bell 430, de matrícula PP-MGR. A aeronave pertence à JTA Empreendimentos e Urbanismo e havia sido emprestada a Rick e Bruno Avelar. O proprietário da empresa é parceiro comercial de Neymar.

Até a última atualização oficial consultada, não havia confirmação de queda nem informação sobre o estado dos ocupantes. As buscas continuam.