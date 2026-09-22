Reprodução/Divulgação As buscas pelo cantor Rick continuam

As operações de busca pelo helicóptero que transportava o cantor sertanej o Rick, da dupla com Renner, entraram em uma nova fase da manhã desta terça-feira (22), em Santa Catarina. Diante do segundo dia de buscas, o Corpo de Bombeiros adotou uma estratégia de alta tecnologia para tentar mapear a área e localizar os ocupantes da aeronave desaparecida desde a tarde de segunda-feira (21).

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A nova etapa dos trabalhos concentra esforços na zona rural de Urubici (SC), local apontado como um dos últimos pontos de contato e sinais de celulares.

As equipes passaram a utilizarpara varrer ae sobrevoar áreas de difícil acesso por terra, contornando os obstáculos causados pelo terreno íngreme e pelasna Serra Catarinense.

O equipamento capaz de capturar o calor emitido por corpos e objetos está sendo utilizado nas buscas na região de Urubici. A operação conta com diferentes frentes de trabalho, envolvendo Defesa Civil, forças de segurança e equipes de inteligência.

Rick não era o único que estava na aeronave. Além do cantor sertanejo, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto da aeronave, que até o momento não teve o nome divulgado. A informação sobre os quatro ocupantes foi confirmada pela assessoria do cantor.

O que se sabe

Até o momento, as equipes não localizaram a aeronave nem os ocupantes. As buscas também foram ampliadas para uma área a cerca de 30 quilômetros do ponto inicialmente investigado, após o registro do último sinal de celular de um dos tripulantes.

A helicóptero decolou de Porto Belo, no Litoral Norte, com destino a São Joaquim, na Serra, e não chegou ao local previsto. A aeronave é um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e até sete passageiros e opera no Brasil com a matrícula PP-MGR.

Conforme informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação de aeronavegabilidade da aeronave estava regular, com validade até 11 de agosto de 2027. O modelo também possui autorização para realizar voos noturnos.

O iG entrou em contato com a empresa proprietária do helicóptero, a JTA Empreendimentos e Urbanismo, que divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira (21).

Confira na íntegra a nota:

A JTA informa que seu helicóptero emprestado para uso de Bruno Avelar e o cantor Rick, amigos próximos do dono da empresa, neste momento encontra-se desaparecido.

Ainda não há confirmação de acidente envolvendo a aeronave. As informações estão sendo apuradas junto aos órgãos competentes.

A JTA reforça que, neste momento, qualquer informação que não tenha sido oficialmente confirmada deve ser tratada como não verificada.

Pedimos cautela na divulgação e no compartilhamento de notícias ou especulações sobre o caso.

Assim que houver novas informações oficiais, a JTA fará a devida comunicação.

Reprodução/EPTV As buscas pelo cantor Rick continuam

Quem é Rick?

Geraldo Antônio de Carvalho, mais conhecido nacionalmente como Rick, nasceu em Porto Nacional (TO), em 5 de dezembro de 1966. Ainda pequeno, ele se mudou com a família para Brasília e começou a cantar em bares aos nove anos, ao lado de uma das irmãs, o que levou sua família a ter problemas com o Juizado de Menores por conta de sua idade.

A dupla Rick e Renner foi formada nos anos 1980, em Brasília, e começou a ser reconhecida nos anos 1990, antes da explosão do conhecido "sertanejo universitário". Entre os principais sucessos da dupla estão "Ela é demais", do refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", e "Nos bares da cidade".

Reprodução/Instagram Rick

Até 2007, a dupla já havia vendido mais de 7 milhões de discos e realizava, por volta de 150 shows por ano. Três anos depois, no fim de 2010, Rick e Renner anunciaram a interrupção do trabalho da dupla, após uma trajetória de 25 anos.

Contudo, depois de oito anos separados, a dupla voltou em 2018. Na retomada, lançaram o CD "Seguir em Frente", pela Radar Records, e iniciaram uma turnê com o mesmo nome. Atualmente, a dupla está na turnê "Em nome da música". O show mais recente divulgado pela dupla nas redes sociais foi em Sorriso (MT), em um evento corporativo que aconteceu no dia 19 deste mês.



