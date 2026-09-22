Reprodução/Instagram/@ricksollo1 Cantor Rick da dupla com Renner





O helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, desapareceu na tarde da última segunda-feira (21), em Santa Catarina. Além do artista, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, do projeto “O Poder do Network”, o videomaker Paulo Soares e o piloto, que ainda não teve o nome divulgado.

A aeronave decolou de Porto Belo (SC) por volta das 11h com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense. O trajeto deveria durar aproximadamente uma hora, mas o helicóptero não chegou ao destino e perdeu contato.

No momento do desaparecimento, o tempo estava fechado e com registros de chuvas e vendavais.

Veja o que se sabe até o momento:

Quem estava no helicóptero?

Reprodução/Instagram/@brunoavelar Empresário Bruno Avelar





O cantor Rick e o empresário Bruno Avelar seguiam para São Joaquim para encontrar o prefeito da cidade.

Geraldo Antônio de Carvalho, ou simplesmente Rick, nasceu em Monte do Carmo (TO), em 5 de dezembro de 1966. Mudou-se ainda criança para Brasília e começou a cantar nos bares da cidade aos 9 anos.

Seu nome ganhou projeção nacional ao se univr com Renner na década de 80.

Reprodução/Divulgação As buscas pelo cantor Rick continuam

Bruno Avelar, de 41 anos, é natural de Belo Horizonte e é empresário, palestrante e conhecido pelo projeto "O Poder do Network", criado para estabelecer conexões entre empresários e profissionais.

Desaparecimento da aeronave

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina recebeu uma notificação de queda de aeronave na região de Urubici (SC), por volta das 16h da última segunda-feira (21).

As assessorias do cantor Rick e do empresário Bruno Avelar pontuaram que a aeronave em que ambos estavam perdeu a comunicação ainda no início da tarde. A empresa dona do helicóptero também confirmou o desaparecimento da aeronave.

"A JTA informa que seu helicóptero, emprestado para uso de Bruno Avelar e do cantor Rick, amigos próximos do dono da empresa, encontra-se desaparecido."

Nesta manhã, a empresa pediu cautela na divulgação de informações sobre o caso e ressaltou: "Assim que houver novas informações oficiais, a JTA fará a devida comunicação."

Qual o modelo do Helicoptero

O modelo é um Bell 430, fabricado em 2001 e tem capacidade para um piloto e sete passageiros.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está com a situação regular e tem certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027.

Equipe de buscas

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Corpo de Bombeiros atuam nas buscas pelo helicóptero desaparecido.

Corpo de Bombeiros/Santa Catarina Queda de helicóptero

Cerca de 20 bombeiros participam da operação, com o apoio de viaturas 4x4 para percorrer o terreno. As equipes enfrentam condições climáticas adversas na região.

A FAB também mobilizou duas aeronaves especializadas em missões de busca e salvamento: o Black Hawk (H-60) e o SC-105 Amazonas.

Área de buscas

As operações estão sendo realizadas em dois pontos a uma distância de 30 km um do outro: o local onde supostamente a aeronave caiu e o ponto em que foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes, de acordo com os bombeiros.

Os bombeiros chegaram a ir para a cidade de Vacas Gordas (SC); no entanto, não encontraram vestígios da queda.

Depois, dirigiram-se a São Joaquim (SC), destino final do helicóptero.