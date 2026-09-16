Reprodução/Instagram/@oladobdeboni Boni ex-diretor da Globo

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, revelou um episódio tenso que viveu nos bastidores da TV Globo. A atriz Dorinha Durval (1925-2025) teria invadido sua sala, com uma faca na mão, para matar o então marido, o diretor Daniel Filho.

O pai de Boninho contou a história ao público que o acompanha no Instagram na última terça-feira (15), ao relembrar memórias importantes de sua trajetória na TV Globo.

Boni salva Daniel Filho

“O que você faria se estivesse na sua sala de trabalho e, na hora, a mulher de um amigo seu entrasse com uma faca em punho, dizendo que você estava escondendo seu amigo e que ela ia matar o teu amigo? E se você quisesse tomar a faca dela, ela iria te matar? A única coisa que eu tive que fazer foi tomar a faca dela”, iniciou.

Reprodução/TV Brasil Ex-diretor global Daniel Filho

Boni contou que tentou acalmar a atriz antes de pegar a faca de suas mãos: “Então, fui me aproximando da Dorinha Duval, que estava com a faca, e ela [estava com] a faca em suas mãos. Fui chegando perto da Dorinha Duval, ela com a faca, disse: ‘Vou te matar’. Eu respondi: ‘Não, você não mata nem uma mosca, nada. Você está com essa faca para coisa nenhuma. Não vou tentar te tomar a faca. O que está acontecendo? Chega aqui, sou seu amigo e vou te ouvir’. E tirei a faca”, disse.









Diretor afirma que ficou chocado com Dorinha Durval

Porém, o todo-poderoso da Globo na época disse que ficou chocado ao descobrir um crime que acabou com a carreira da atriz no início dos anos 1980: "Um dia, eu estava em Angra [dos Reis]. De repente, ligo o rádio e ouço: 'Dorinha Duval matou o marido'. Não era o Daniel, era outro marido. Eu caí duro", revelou.

Quem era Dorinha Durval?

Dorinha era casada com o publicitário Paulo Sérgio Garcia Alcântara (1945-1980). Ela matou o marido com três tiros durante uma briga, em 5 de outubro de 1980. Na ocasião, a artista alegou que agiu em le gítima defesa e afirmou que era humilhada constantemente, principalmente pela diferença de idade em relação ao companheiro.

Reprodução/TV Globo Atriz Dorinha Durval

A atriz foi condenada e não fez mais nenhum trabalho na televisão, vivendo isoladamente até falecer, aos 96 anos. Ela fez trabalhos como “O Sítio do Picapau Amarelo” e também caiu no gosto do público em “O Bem-Amado” (1973).