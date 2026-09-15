Reprodução/Globo/Record Novo rosto de Jonatas Faro chama atenção na estreia de "A Fazenda".

Jonatas Faro é um dos peões da 18ª edição de "A Fazenda", da Record. Aos 39 anos, o ator, que está de volta às telinhas após sete anos afastado, se tornou um dos assuntos mais comentados da estreia do reality por um motivo peculiar: sua aparência física.

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Durante o primeiro episódio da atração, que foi ao ar nesta segunda-feira (14), o novo rosto do artista deu o que falar nas redes sociais. As mudanças são resultados de procedimentos estéticos realizados por Jonatas ao longo dos anos. O resultado chocou internautas, que afirmaram não ter reconhecido o ator imediatamente.

"Eu sei que o tempo passa, mas eu estou em choque com esse antes e depois do Jonatas Faro. O cara era o galã da 'Empreguetes', quase não reconheci", escreveu um. "Caramba, ele mudou bastante. Nem reconheci", disse outro. "Jonatas Faro envelheceu como leite no sol", ironizou um terceiro. "Mais um que passou pela deformidade facial. Pessoal desconhece limites", detonou um terceiro usuário do X.





Apesar das críticas, Jonatas já declarou que está feliz com sua aparência. Em entrevista ao Gshow, em março de 2025, ele falou sobre as críticas que recebe após as mudanças no rosto. "Gostei. Estou super feliz, feliz com o corpo. O importante é estar feliz", disse o artista.

Jonatas ainda argumentou que a mudança em sua aparência também é resultado da passagem do tempo. Além disso, ele destacou que a beleza interior é mais importante que a exterior. "Eu não tenho mais 20 anos. Acho que envelheci muito, enfim, mas eu acho que beleza é algo interno. A gente está feliz por dentro, está bem, é isso", ponderou.







Confira a lista de participantes de "A Fazenda 18"

A 18ª edição de "A Fazenda" estreou na telinha da Record nesta segunda-feira (14). A atração, comandada por Adriane Galisteu reuniu 22 nomes que prometem agitar o horário nobre da Barra Funda durante os próximos três meses.

O reality show estreou com sua segunda pior audiência da história, com média de 5,38 pontos na Grande São Paulo, superando apenas o primeiro dia da 15ª temporada da atração, exibida em 2023. A informação é do colunista Gabriel de Oliveira.

Além de Jonatas Faro, os outros famosos que estão no reality são: