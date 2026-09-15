Reprodução/Internet A Fazenda 18

Participar de "A Fazenda 18"já rende dinheiro antes mesmo da disputa pelo prêmio principal. Os famosos que aceitaram o confinamento recebem cachês estimados em cerca de R$ 70 mil brutos, segundo informações de bastidores divulgadas pelo colunista André Romano, do Observatório da TV.

O valor não é necessariamente igual para todo o elenco. Segundo o colunista, a quantia pode variar conforme a popularidade, o poder de negociação e o apelo comercial de cada contratado. A Record não divulgou oficialmente quanto paga individualmente aos participantes.

Outros veículos que repercutiram a informação afirmam que o pagamento costuma ser dividido em três parcelas durante o período de confinamento. Os participantes também podem aumentar os ganhos com provas, ações de marcas e outras dinâmicas patrocinadas.

A 18ª edição começou na segunda-feira (14) com 22 participantes confirmados pelo reality, além de quatro visitantes que podem conquistar vagas definitivas por decisão do público.

Quem vencer a temporada receberá R$ 2 milhões. A própria Record informa ainda que mais de R$ 500 mil serão distribuídos em disputas ao longo do programa.

Antes da estreia, o iG visitou a sede de "A Fazenda 18" em Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo, e mostrou as mudanças preparadas para a temporada, incluindo novos espaços e a dinâmica dos visitantes.