Reprodução/Internet Michelly Correa deixou a RPC após mais de uma década no grupo

A RPC, afiliada da Globo no Paraná, demitiu Michelly Correa, apresentadora responsável pelo Plug. A comunicadora trabalhava no grupo havia mais de uma década e anunciou sua despedida pelas redes sociais. No relato, ela recordou os diferentes papéis assumidos durante o período, as viagens realizadas pelo Estado e os encontros proporcionados pelo trabalho. A apresentadora também afirmou que pretende continuar dedicada à comunicação depois do encerramento do vínculo.

destacou que sua história profissional passou pela OTV antes de chegar à RPC e afirmou ter percorrido 234 municípios paranaenses. “Nesse portal de mudanças, encerro um ciclo muito especial da minha vida profissional. De maluquinha da bicicleta, doidinha, mulher do Plug, aventureira, a comilona (como você me chamava?)”, escreveu a apresentadora.

Michelly Correa relembra viagens pelo Paraná

Na sequência, a comunicadora ressaltou as experiências acumuladas nas viagens e reportagens realizadas pelo Estado. “Depois de tantos anos de histórias, começando na OTV em 2011 e chegando a turistar por 234 municípios, vivendo encontros, amizades, aprendizados e quilômetros percorridos pelo Paraná, chegou a hora de me despedir da RPC”, contou. A apresentadora também agradeceu pelas oportunidades profissionais que teve durante sua passagem pela afiliada da Globo.

“Sou profundamente grata por tudo o que vivi aqui. Tive o privilégio de conhecer lugares, entrar na casa das pessoas, ouvir tantas histórias e contar algumas delas. De aprender, crescer e fazer aquilo que sempre amei: comunicar, ouvir, descobrir e estar perto das pessoas”, declarou Michelly Correa. Além do trabalho diante das câmeras, ela ressaltou os vínculos pessoais construídos com profissionais que participaram de sua rotina na emissora.

A apresentadora citou colegas, produtores, equipes técnicas, jornalistas, gestores e parceiros entre as pessoas que fizeram parte do período. “Levo comigo muito mais do que experiências profissionais. Levo encontros, amizades, carinho e tantas memórias construídas ao lado de colegas, produtores, equipes técnicas, jornalistas, gestores, parceiros e de cada pessoa que cruzou o meu caminho ao longo dessa trajetória”, afirmou.

também direcionou parte do agradecimento aos telespectadores que acompanharam seu trabalho. “A todos que fizeram parte dela, o meu muito obrigada. E a você que me acompanhou do outro lado da tela durante todos esses anos, obrigada por me receber, por conversar comigo, por querer aprender junto, por cobrar pelo seu município, por torcer e por fazer parte dessa história também”, escreveu.

Ao abordar o fim de sua passagem pela emissora,afirmou que as experiências vividas no canal permanecerão como parte de sua formação pessoal e profissional. “Saio com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que tudo o que vivi na RPC faz parte da comunicadora e da pessoa que sou hoje”, declarou. “Um ciclo termina. A vontade de comunicar, descobrir novas histórias e estar perto das pessoas continua a mesma. Obrigada, RPC. Foi uma honra viver tudo isso. Agora é hora de descobrir os próximos capítulos”, relatou.