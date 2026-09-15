Reprodução/Internet Avenida Brasil 2 mostrará Carminha de volta ao bairro do Divino

Avenida Brasil 2 colocará a possível redenção de Carminha no centro da história que a Globo estreia em janeiro de 2027. Adriana Esteves voltará ao papel 14 anos depois dos acontecimentos de Avenida Brasil (2012), mas encontrará sua personagem em uma situação diferente. Após cumprir pena na prisão, a antiga vilã retornará ao Divino, admirada pela comunidade, embora Nina, novamente interpretada por Débora Falabella, desconfie das verdadeiras intenções da rival.

divulgou nesta terça-feira (15) os primeiros detalhes oficiais da continuação escrita por João Emanuel Carneiro. Carminha permanecerá inicialmente afastada da mansão onde Tufão, vivido outra vez por Murilo Benício, mora com a família. Com o antigo lixão desativado, ela desenvolverá um trabalho social direcionado a famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa transformará sua imagem pública, e a mídia passará a tratá-la como exemplo de superação depois da prisão.

Avenida Brasil 2 colocará Nina contra possível redenção

Além da nova atuação na comunidade, Carminha tentará conseguir o perdão daqueles que prejudicou no passado. A prioridade será reconstruir sua relação com a filha Agatha, novamente interpretada por Karol Lannes. A fragilidade da jovem abrirá espaço para que a personagem de Adriana Esteves volte a se aproximar da família de Tufão. Parte dos parentes decidirá acolhê-la por acreditar que sua mudança de comportamento e seu discurso de arrependimento são verdadeiros.

Nina será uma das principais vozes de desconfiança diante do retorno da antiga adversária. Débora Falabella, que inicialmente faria apenas uma participação em alguns capítulos, permanecerá de forma definitiva na continuação. “A trama gira em torno de Carminha, que reaparece anos depois com um discurso de redenção, admirada por todos e tratada como exemplo de superação. O público será instigado a acompanhar como essa volta vai mexer com a vida da família de Tufão e dos demais personagens, sobretudo de Nina”, adiantou João Emanuel Carneiro.

Outro personagem diretamente ligado à transformação de Carminha será Renan Vitória, interpretado por Thomás Aquino. Liderança em ascensão no Divino, ele desenvolverá uma relação complexa com a personagem. O vínculo será marcado por disputas de influência e pela incerteza sobre quem conduz os acontecimentos. Dessa forma,usará a nova posição social da antiga vilã para alimentar dúvidas sobre seu comportamento e movimentar os conflitos inéditos apresentados na continuação.

Tufão, por sua vez, aparecerá como um empresário ainda mais bem-sucedido. Sua família continuará unida e acreditará ter superado as feridas deixadas pelos acontecimentos do passado. A volta de Carminha ao convívio do clã mudará essa situação e recolocará antigos conflitos no cotidiano dos personagens. A tentativa de reaproximação também dividirá os parentes entre aqueles dispostos a acreditar na mudança da antiga vilã e a resistência manifestada principalmente por Nina.