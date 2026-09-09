Reprodução/TV Globo Betty Faria fala sobre atitude que não faria mais

A atriz Betty Faria afirmou que tirou uma lição para toda a vida. Em participação no Conversa com Bial, na última terça-feira (8), a atriz disse que uma atitude sua fez com que o autor Manoel Carlos (1933-2026) nunca mais a convidasse para nenhum trabalho.

Segundo a atriz, ela estava bastante insatisfeita com o trabalho em Baila Comigo (1981) e, na ocasião, chegou a ligar para Maneco para questionar a falta de cenas para sua personagem. Depois disso, ela nunca mais foi chamada para nenhum trabalho do autor.

Ela interpretava Joana Lobato, uma professora de dança, e se dedicou muito à preparação da personagem, mas ressaltou que o papel não teve o protagonismo que considerava merecido.





"Eu ia para a aula, ensaiava coreografias, trabalhava muito, muito e muito. Mas, como cena, eu chegava no bar da academia e pedia um suco de caju", disse a artista.

Isso fez com que Betty Faria tomasse uma atitude: ligar para o próprio Manoel Carlos para reclamar sobre o personagem, mas afirmou que isso fez com que ela nunca mais fosse chamada para outros trabalhos.

"Foi uma grande lição da minha vida, que eu nunca mais fiz: ligar para o autor e reclamar", pontuou.

Reprodução/TV Globo Betty Faria no Conversa com Bial





A eterna intérprete de Tieta disse que chegou a encontrar o dramaturgo das Helenas no shopping, mas tinha vergonha de desenvolver uma conversa mais profunda com ele.

“Ele dizia: ‘Oi, Betty’. E eu pensava: ‘Ele deve estar com subtexto, pensando: lá vem essa chata reclamar’”, disse. “Eu falava: ‘Oi, Manoel’ e saía correndo de vergonha”, pontuou.

“Ego mal trabalhado. As atrizes têm um ‘egão’ e têm que trabalhar muito, porque, senão... ‘Não, porque eu já fiz isso e agora...’. Isso é um perigo”, pontuou.



Quem é Betty Faria?

É uma atriz e escritora brasileira que iniciou sua carreira na década de 1960, tornando-se um dos ícones da dramaturgia nacional e do cinema por protagonizar trabalhos de grande sucesso popular.

Ganhou diversos prêmios, como APCA, Prêmio Air France, Festival de Gramado, Festival de Brasília, Troféu Imprensa e Prêmio Qualidade Brasil.

Fez sucesso em papéis de destaque em Duas Vidas (1976), Água Viva (1980), Baila Comigo (1981), Partido Alto (1984) e O Salvador da Pátria (1989). Logo depois, viveu o maior papel de sua carreira ao interpretar a protagonista de Tieta (1989), fenômeno da cultura popular brasileira que a colocou na história da dramaturgia nacional e lhe rendeu o Troféu Imprensa.