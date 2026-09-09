Reprodução/Internet Tony Ramos afirmou que não pretende abandonar a carreira de ator

Tony Ramos descartou encerrar a carreira e afirmou que pretende apenas diminuir o ritmo de trabalho. No ar como Otoniel em Quem Ama Cuida, da Globo, o ator falou sobre sua relação com a profissão durante o Conversa com Bial exibido na terça-feira (8). Ao lado de Betty Faria e Valentina Daniel, ele diferenciou a aposentadoria previdenciária do fim de sua atividade artística e destacou o prazer de continuar atuando.

Durante a conversa, Betty Faria definiu Tony como uma "estrela operária" e destacou a disposição do colega para trabalhar mesmo depois de ter passado por uma cirurgia há um ano. "Está em todos os cenários, fez uma cirurgia há um ano", brincou a atriz veterana.

Ao ouvir a observação de Betty, Tony Ramos reconheceu que mantém uma relação intensa com o trabalho e não tratou a característica como novidade. "Sou grato à vida. Na realidade, esse workaholic é uma revelação? Não. Você foi na veia, eu gosto mesmo de trabalhar", respondeu o ator durante a entrevista para Pedro Bial.

Ator rejeita ideia de abandonar o ofício

O ator também separou a decisão de continuar trabalhando da ideia de que estaria resistindo ao encerramento da carreira. Para, permanecer em atividade está ligado ao prazer e à vontade de exercer sua profissão. "Esse negócio de parar de trabalhar... Eu vou diminuir o ritmo. Isso chama-se prazer, vontade", explicou o artista.

Tony Ramos também criticou uma comparação usada para descrever profissionais que permanecem trabalhando mesmo depois de alcançarem condições para se aposentar. Segundo ele, sua escolha não nasce de uma dificuldade para se afastar, mas da satisfação proporcionada pela atividade. "Não é 'agarrou o osso e não quer largar o osso'. Por favor, imagem boba e burra. Não é isso, não. É gostar de exercer o ofício", comentou.

Embora não planeje abandonar a atuação, Tony Ramos revelou que já está aposentado por tempo de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social. "Do INSS já desfruto por mérito. Eu me aposentei depois de ter colaborado por 37 anos e cinco meses", disse.