Reprodução/SBT Celso Portiolli no Passa ou Repassa

Celso Portiolli segue dando excelentes índices de audiência com seu Domingo Legal. A atração do apresentador vem constantemente encostando na TV Globo e em sua programação, o que tem impactado as atrações da Vênus Platinada.

No último domingo, a atração de Celso Portiolli ficou à frente da TV Globo e chegou a empatar na primeira colocação, totalizando 24 minutos em primeiro lugar no Ibope.

Já em toda a faixa horária, das 11h25 às 18h12 , o Domingo Legal marcou 6,5 pontos de média. O pico da atração foi de 8,9 pontos, com share de 13%. Os dados são referentes à Grande São Paulo.

Audiência de Celso preocupa Globo

Mesmo mantendo a liderança, Eliana tem um forte desafio: manter uma distância de Celso Portiolli. No SBT, nos tempos áureos, a loira chegava a dar 10,0 de média.

Em seus últimos programas no canal da Anhanguera, em 2024, o Programa Eliana, exibido em junho, registrou uma média de 7,1 pontos de audiência, quase a mesma alcançada por ela em sua atração na Globo.

Isso fez com que a veterana estreasse novos quadros no Domingão global, a fim de ganhar fôlego e conquistar mais Ibope. Além disso, o programa de Celso Portiolli segue na cola da loira.

No final de agosto, por exemplo, Eliana registrou 7,2 pontos, enquanto Celso Portiolli ficou com 6,7. É uma diferença ínfima que mexe com toda a programação das duas emissoras.

Globo quer Celso Portiolli

Recentemente, o colunista James Ackel, do iG, afirmou que a TV Globo quer Celso Portiolli em seu quadro de funcionários. O maior objetivo da TV dos Marinhos seria consolidar sua liderança isolada aos domingos, sempre ameaçada pelo apresentador.

Celso vem ultrapassando a TV carioca com certa constância durante suas sete horas no comando do Domingo Legal, atração que herdou de Gugu Liberato (1959-2019), quando o loiro migrou para a TV Record, em 2009.

O SBT segue bem com seus dominicais, vencendo sua maior rival, a Record, e dando dor de cabeça à Vênus Platinada. Portiolli, inclusive, tem encostado com frequência no Em Família com Eliana, que já passou por algumas reformulações.



