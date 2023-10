Reprodução/Instagram Filho sai em defesa de Betty Faria após briga com a filha: 'Orgulho'

Betty Faria repostou a homenagem que recebeu do filho, João Daniel, nas redes socias. A atriz está no meio de uma polêmica com a filha mais velha , Alexandra Marzo.

O herdeiro compartilhou uma foto da artista no lançamento da série "Codex 632", do Globoplay, e se declarou.





"Minha mãe, meu orgulho, minha melhor amiga. Saudades", escreveu ele na legenda.

Vivendo em Portugal, João Daniel, é fruto do relacionamento de Betty com o diretor Daniel Filho.

Há duas semanas, a atriz recebeu um ataque de Alexandra afirmando que a mãe é "tóxica" e "sociopata", através das redes sociais.

