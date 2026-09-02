Reprodução/SBT Sérgio Abreu faz harmonização facial

Sérgio Abreu, ator de Malhação (2001-2003), fez uma harmonização fácil. O artista foi ao desafio do Fofocalizando e mostrou o resultado ao vivo no SBT. "O nariz me surpreendeu", pontuou o artista na última terça-feira (1º).

Antes de ir para a transformação, Abreu falou sobre essa mudança de visual em sua vida: "Vamos tirar umas coisinhas, sempre tem um detalhe", pontuou.

"O que mais me incomoda é o pé de galinha mesmo, as rugas. A minha expectativa é que fique tudo bem harmonioso. Precisa fazer; é o detalhe que faz toda diferença. Acho que vai dar tudo certo", cravou.





A rejuvenescida do famoso chamou a atenção dos comandantes do Fofocalizando. "Estou impressionada", disse Thayse Teixeira. "Você está muito bem para sua idade, com a mesma cara", ressaltou Gabriel Cartolano.

"O meu medo sempre foi mexer em algo e perder a mão. Acho que todo mundo tem esse medo", disse Abreu. "Ficou muito jovem", afirmou Cartolano.

Quem é Sérgio Abreu?

Reprodução/SBT Harmonização em Sergio Abreu





É um ator brasileiro nascido no Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira ainda jovem no teatro e chegou a ser modelo antes de entrar de vez na TV. Seu primeiro papel aconteceu em 1996, ao viver Rubinho em "O Campeão", da Band.

Depois, interpretou o Guilherme em Brida, novela da extinta TV Manchete. Em 2001, estreou na TV Globo no seriado Malhação, dando vida a Beto, que era dono de um point da escola e discutia assuntos complexos da trama.

Foi um dos primeiros atores a formar um casal gay na novela Paraíso Tropical, da Rede Globo, com Carlos Casagrande, colega de cena. Além disso, trabalhou em folhetins como Prova de Amor, da Record, e Revelação, do SBT.

Em 2010, assinou com a Record e participou do reality show A Fazenda 3. Disputou a final com Daniel Bueno e Lisi Benitez, terminando em segundo lugar, com uma diferença de apenas 4% do primeiro colocado.